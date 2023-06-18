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Bakan Tekin'den öğretmenlere müjde! 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

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#Yusuf Tekin#Bakan Tekin#Öğretmen
Bakan Tekinden öğretmenlere müjde Hayırlı olsun diyerek duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 00:27

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere zorunlu hizmet affının 16 Haziran 2023 itibariyle gerçekleştiğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından, öğretmenler tarafından sıkça gündeme getirilen zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibari ile gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Desteklenmesi Projesi (PİKTES) çerçevesinde kadrolu öğretmenliğe geçen personelin de proje kapsamında çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edileceğini duyurdu.

O TALEP DE KARŞILANACAK

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun. Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız.”

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#Yusuf Tekin#Bakan Tekin#Öğretmen

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