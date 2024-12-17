Bakan Tekin’den ödenek yanıtı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şöyle konuştu:

“MEB’in sivil toplum örgütleriyle yaptığı protokollerden hareketle eleştiri yapıldı. Bakanlığımız bütçesinden, ‘Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler’ başlığında 5 milyar 895 milyon lira civarında bir ödeme var. Bu fasıldan yaptığımız ödemelerde UNESCO gibi uluslararası kuruluşlara yaptığımız ödemeler var; bir. İki, Türkiye Maarif Vakfı’nın yurtdışında bayrağımızı dalgalandırdığı okullarımız için yaptığı masraflar, inşa masrafları, personel giderleridir, onun dışında başka bir ifade yoktur.”