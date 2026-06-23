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Bakan Tekin'den 'mazerete bağlı yer değişikliği'ne ilişkin açıklama

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#Yusuf Tekin#Milli Eğitim Bakanlığı#Mazeret Tayini
Bakan Tekinden mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 13:17

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği sürecine dahil olamayan sözleşmeli öğretmenler için özel eylül ayında ayrı duyuru yayımlanacağını açıkladı.

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Bakan Tekin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında eğitim ailemize katılan ve 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlayan sözleşmeli öğretmenlerimiz, 7528 sayılı Kanun'daki çalışma süresi şartı gereği 2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği sürecine bu aşamada dahil olamamaktadır. Bakanlık olarak öğretmenlerimizin mazeretlerini ve aile bütünlüğüne dair taleplerini her zaman istişare kültürüyle, titizlikle ele aldık, bugün de aynı hassasiyetle değerlendirdik. Bu doğrultuda, yasal çalışma süresini tamamlayacakları eylül ayında, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri için kendilerine özel ayrı bir duyuru yayımlanacaktır. Öğretmenlerimize ve eğitim ailemize hayırlı olsun" dedi.

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#Yusuf Tekin#Milli Eğitim Bakanlığı#Mazeret Tayini

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