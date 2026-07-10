×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tekin'den LGS sonuçları mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#LGS Sonuçları#Milli Eğitim Bakanlığı
Bakan Tekinden LGS sonuçları mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 10:14

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Öğrencilerim, Bugün LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz.

Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra; yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız.

Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum.

Gözden KaçmasınLGSde kaç öğrencinin tam puan aldığı açıklandıLGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı açıklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Tekin#LGS Sonuçları#Milli Eğitim Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!