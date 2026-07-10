Bakan Tekin'den LGS sonuçları mesajı

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Öğrencilerim, Bugün LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz.

Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız.

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Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra; yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır.

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Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız.

Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum.