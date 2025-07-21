Bakan Tekin'den LGS açıklaması: Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sınav güvenliği ile ilgili bütün tedbirler ÖSYM standartlarında alındı. Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık. Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir.

LGS ANALİZ RAPORU

Daha önceki yıllarda hazırlanana analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkarıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık paylaşabiliriz.

29 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

(Bir öğretmenin soru kitapçığını cep telefonuyla çekip paylaşması) O gün hemen ilgililerin cep telefonlarını alıp gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor. 29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda.

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(Zorunlu eğitim süresi tartışmaları) Konu gündeme geldiğinde ‘tartışılsın’ dedim. Kamuoyundaki tartışmaları arkadaşlar takip ediyorlar. Bunun neticesinde bir karara varırız.