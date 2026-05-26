Bakan Tekin'den Kurban Bayramı mesajı

Bakan Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milleti birbirine kenetleyen, sadakat ve teslimiyetin en somut nişanesi olan bayrama bir kez daha erişmenin huzurunun ve vakarının yaşandığını belirtti.

Bayramların gündelik telaşların ve maddi uğraşların ötesine geçerek insanların özüne döndüğü, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve diğerkamlığın ikliminde kalpleri tazelediği müstesna zaman dilimleri olduğunu aktaran Tekin, "Bizim nazarımızda bayram, kökleri binlerce yıllık medeniyet tasavvurumuza dayanan, toplumsal sözleşmemizi kardeşlik ve merhametle yeniden imzaladığımız bir tefekkür iklimini temsil eder. Maarif davamızın merkezinde yer alan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu, bayramın ruhuyla birleşerek bizlere sorumluluklarımızı yeniden hatırlatmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı'nın fedakarlığın, vefanın ve emanet bilincinin yeniden hatırlandığı müstesna bir durak olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bir toplumun gerçek gücü, sahip olduğu imkanlardan önce birbirine gösterdiği sadakat, zor zamanlarda sergilediği dayanışma ve ortak değerlerine sahip çıkma iradesinde saklıdır. Bayramlar, kırgınlıkların onarıldığı, uzakların yakın edildiği, yalnızların hatırlandığı zamanlardır. Temennim odur ki bu Kurban Bayramı da toplumsal hafızamızı diri tutan, kardeşlik duygularımızı kuvvetlendiren ve ortak vicdanımızı yeniden tahkim eden güçlü bir irfan iklimi oluştursun. Bugün bizlere düşen en önemli görevlerden biri de çocuklarımızın ve gençlerimizin bu iklimi yaşayarak büyümesini sağlamaktır. Değer aktarımı ancak görülerek, hissedilerek ve paylaşarak sağlanır. Büyüklerin duasına, aile sofralarının bereketine, komşuluk hukukuna ve yardımlaşma kültürüne temas eden her çocuk, bu milletin vicdan mirasını da geleceğe taşıyacaktır.

Kurban, bencilliği terk edip 'biz' olmanın, başkasının derdiyle dertlenmenin ve sahip olduğumuz nimetleri bölüşerek çoğaltmanın en ulvi yoludur. Bugün bu manayı idrak ederken Gazze'de, insanlığın gözü önünde ağır bir imtihandan geçen kardeşlerimizi de yüreğimizin en müstesna yerinde taşıyoruz. Bayramın bize yüklediği merhamet, adalet ve kardeşlik sorumluluğu, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun sesine kulak vermeyi, çocukların, annelerin ve masumların hukukunu savunmayı vicdani bir vazife olarak önümüze koymaktadır. Türkiye Yüzyılı idealimizi inşa edecek olan nesillerimizin bu kadim değerleri hayatın bizzat içinde tecrübe ederek karakterlerine nakşetmelerini elzem görüyoruz."

Bakan Tekin, çocukların ekranın gölgesinde kalmak yerine hayatın içinde, ailelerinin şefkatinde, büyüklerin dizinin dibinde ve şehirlerin vicdanını taşıyan sosyal dokunun içinde büyümesinin, Türkiye'nin bekası bakımından hayati bir önem taşıdığını bildirdi.

Bu mübarek günlerin, gençlerin gönül dünyasında adalet, merhamet ve sorumluluk duygularını kökleştirmesini temenni eden Tekin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm İslam alemine huzur getirmesini niyaz etti.