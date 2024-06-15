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Bakan Tekin’den kıyafet krizi açıklaması

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#Kocaeli#Alaettin Kurt Anadolu Lisesi#Yusuf Tekin
Bakan Tekin’den kıyafet krizi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’ndeki mezuniyet töreninde yaşanan ‘uygunsuz’ kıyafet krizine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi:

ARZU ETMEDİĞİMİZ BİR OLAY

“Mezuniyet töreni için her öğrenciye 4 kontenjan verilmiş ve ‘Kiminle geleceksin’ diye sorulmuş. Öğrenciler fazla kişi ile geldiği için yaşanmış bir olay, listedekinin iki katı misafirle gelinmek istenmiş. Okul müdürü de doğal olarak ‘Biz bu listedeki isimlere göre bir organizasyon yaptık. Önce listedekileri alalım yer kalırsa sizi de alırız’ demiş. Ondan sonra da olay arzu etmediğimiz bir boyuta ulaştı. Bu olay duyulunca ilçe milli eğitim müdürlüğümüz 7-8 dakikada olay yerine intikal edip çocukların mezuniyet törenine katılmasını sağlamış. Okul müdürümüzün, olay artık yönetilemez boyuta gelince ‘yönetmelik maddesi’ olarak işaret ettiği şey, aslında okullarımızın normal eğitim öğretim dönemindeki kıyafet kararlarını içeren ilgili yönetmelik. Mezuniyet gibi etkinlikleri bu çerçevede değerlendirmek doğru değil. İhmali olan kişilerle ilgili incelemeleri yapacağız. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olaydı, inceleniyor.”

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#Kocaeli#Alaettin Kurt Anadolu Lisesi#Yusuf Tekin

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