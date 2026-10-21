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Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret: "Siyasi bir konuya girmedik"

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#CHP#Kılıçdaroğlu
Bakan Tekinden Kılıçdaroğluna ziyaret: Siyasi bir konuya girmedik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 19:26

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, kızının nikahına davet etti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezi girişinde parti yetkilileri tarafından karşılandı.

Bakan Tekin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından genel merkezden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tekin, 18 Kasım'da kızının nikahı olduğunu söyleyerek, "Ben Sayın Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz. Özel, ailevi konular konuşuldu. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik" dedi. 

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#Yusuf Tekin#CHP#Kılıçdaroğlu

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