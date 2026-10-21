Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret: "Siyasi bir konuya girmedik"

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezi girişinde parti yetkilileri tarafından karşılandı.

Bakan Tekin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından genel merkezden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tekin, 18 Kasım'da kızının nikahı olduğunu söyleyerek, "Ben Sayın Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz. Özel, ailevi konular konuşuldu. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik" dedi.