Bakan Tekin'den kendisini davet eden öğrencilere ziyaret

Okul yönetiminin karşıladığı Bakan Tekin, burada geçen eğitim öğretim dönemi sonunda kendisine mektup yazarak okullarına davet eden Atatürk İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Çocukların gönderdiği mektupları tek tek açarak öğrencilerle tanışan Tekin, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Tekin, sohbetin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Tekin'e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de eşlik etti.

Tekin, buradaki ziyaretinin ardından Bakırköy'de bulunan Halil Bedi Yönetken Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Tören sonrası öğretmenler odasına geçen Tekin, burada öğretmenlerle sohbet etti.