×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tekin'den kendisini davet eden öğrencilere ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Okul Ziyareti
Bakan Tekinden kendisini davet eden öğrencilere ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 20:19

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören'de kendisine mektup yazarak okullarına davet eden Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Haberin Devamı

Okul yönetiminin karşıladığı Bakan Tekin, burada geçen eğitim öğretim dönemi sonunda kendisine mektup yazarak okullarına davet eden Atatürk İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Çocukların gönderdiği mektupları tek tek açarak öğrencilerle tanışan Tekin, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Tekin, sohbetin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Tekinden kendisini davet eden öğrencilere ziyaret

Bakan Tekin'e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de eşlik etti.

Tekin, buradaki ziyaretinin ardından Bakırköy'de bulunan Halil Bedi Yönetken Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Haberin Devamı

Tören sonrası öğretmenler odasına geçen Tekin, burada öğretmenlerle sohbet etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Okul Ziyareti

BAKMADAN GEÇME!