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Bakan Tekin’den eleştirilere ‘eğitimde değişim’ yanıtı

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#Bakan Tekin#Yusuf Tekin#MEB
Bakan Tekin’den eleştirilere ‘eğitimde değişim’ yanıtı
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde çok sık değişiklik yapıldığı iddialarına cevap verdi.

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İstanbul Üsküdar’da Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen ‘İki Nokta Buluşmaları’ programında ‘Geleceğin Eğitimini Yönetmek: Riskler ve İmkânlar’ temalı söyleşiye katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde çok sık değişiklik yapıldığı iddialarına şöyle cevap verdi: “MEB çok sık değişiklik yapmak zorunda. ‘Her şeyi değiştiriyorsunuz, yine değiştiriyorsunuz’ diyenler çağa uygun dinamik bir yapı kurmamızı engellemek istiyorlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile geleceği ıskalamazken milli, manevi değerlerimize sahip çıkmayı kastediyoruz. Niye başka bir ülkenin modelini alıyoruz? Başkalarının reçetelerine ihtiyaç duymadan, kendi tarihimizden, kültürümüzden ve medeniyet değerlerimizden ilham alan bir eğitim sistemi inşa ediyoruz. Yeni olanı, çağdaş olanı alalım ama kendimize ait olanı da kaybetmeyelim. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu kastediyoruz.” Etkinlikte katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bakan Tekin, uzman ve başöğretmenlik süresinin kısalmasıyla ilgili “Bu konuda süreyle ilgili bir çalışmamız yok” dedi.

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#Bakan Tekin#Yusuf Tekin#MEB

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