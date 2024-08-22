Bakan Tekin'den CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

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İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

Şu anda Gaziantep Lisesi'nin önündeyiz. Yüz yıla yaklaşan bir mazisi var. 2024-2025 yılının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklarımıza başladık ve yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İllerimize 2 ayrı genelge gönderdik. Biri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgiliydi.

Bugün burada 11 ilin İl Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptık. Genel anlamda 2024-2025 yılı deprem bölgesinde de sıkıntı olmaksızın başlayacak.

6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var, tüm bakanlıklar seferberlik ilan ettik. 6 Şubat günü bölgede kullanılamaz hale gelen okullarımız var. 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik ve okul sayılarının üstüne çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı o.11 ilin tamamında yüzde 10'un üzerindeyiz.

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6 Şubat'tan itibaren bir seferberlik bilinciyle başladık. Toplam 19 bin 784 derslik yeniden inşa edilmiş olacak. 11 ilin tamamında 6 Şubat öncesi derslik sayısını geçtik. Bu rakamın içinde hayırseverlerin katkıları da var. Seferberlik şuuruyla hareket edildi. 4 bin 536 dersliğimiz de yıkılmadı ama güçlendirme ihtiyacı ortaya çıktı.

9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim. MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak.

Ayrıntılar geliyor...