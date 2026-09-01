Bakan Tekin'den Batman'da 'Terörsüz Türkiye' çağrısı: Meclis görevini yaptı, top artık bizde

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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, Vali Ekrem Canalp’tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekin, valilik ziyaretinin ardından TPAO Sosyal Tesisleri’nde ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tekin’e Vali Canalp, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti ve MHP il başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile protokol üyeleri eşlik etti. Burada konuşan Bakan Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, “O kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle felaketler yaşatmasın temennisindeyim” dedi.

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‘BU YIL TOPLANTILARIN ANA KONUSU TERÖRSÜZ TÜRKİYE’

Bu yıl düzenlenen toplantıların ana gündemlerinden birinin ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olduğunu ifade eden Tekin, “Bu yıl bu toplantıların ana konusu özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ diye kamuoyunda bilinen ve bir ay kadar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük bir çoğunlukla, farklı siyasi partilerin bir arada karar alarak verdikleri o önemli olay. Bu bizim açımızdan çok önemli. Uzun yıllar Türkiye’de demokratikleşme ile ilgili, temel hak ve hürriyetlerle ilgili akademik, bilimsel sempozyumlara, yurt içinde ve yurt dışında konferanslara, panellere, çalıştaylara katıldım. Bilhassa Türkiye’nin etnik ve dini kimlikleri ötekileştiren antidemokratik uygulamaları üzerine çokça toplantılara katıldım. Bilhassa 1990’lı yıllarda Türkiye’de bugün asla anımsamak istemediğimiz, şimdi anlattığımızda çocuklarımızın, ‘Abartıyorsun, öyle bir dönem oldu mu Türkiye’de?’ diye yadırgayarak dinledikleri günleri hep beraber yaşadık. 1990’lı yılların Türkiye’sinde güvenlik görevlileri kontrollerini yaparken, kimlik kontrolleri yaparken nüfus cüzdanlarının arkalarına bakarlardı; nüfusta nereye kayıtlı diye. Türkiye, etnik kimliklerin ötekileştirme unsuru olarak görüldüğü bir ülkeydi. Aynı şekilde dini hassasiyetlerimiz; başını örten, sakalı olan, sarığı olan, cübbesi olan insanların rejim tarafından düşmanlaştırıldığı bir Türkiye’yi hep beraber yaşadık” diye konuştu.

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‘TÜRKİYE ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001 yılında ‘Türkiye artık eskisi gibi olmayacak’ anlayışıyla siyasi yol haritası açıkladığını belirten Tekin, “Bugün içinde bulunduğumuz ortamda bazı şeyleri rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ama 2001 veya 2002 seçimleri öncesindeki Türkiye’yi çabuk unuttuğumuz için şimdi söylediğimiz şeyler bu ülkede sanki eskiden beri böyleymiş gibi algılanıyor. Mesela ben çocuklara, öğrencilere diyorum ki, ‘Bakın ders kitaplarınızı biz ücretsiz olarak masanıza her yıl bırakıyoruz.’ Öğrenciler, ‘Başka ne olacak ki?’ diyor. Şöyle zannediyorlar; eskiden beri bu kitaplar masanın üstüne bırakılıyordu. Öyle değildi arkadaşlar. Eski Türkiye’de derslik başına düşen öğrenci sayısından öğretmen başına düşen öğrenci sayısına, okullarımızın fiziki kapasitesinden teknolojik imkanlarına kadar gerçekten iç karartıcı bir manzarayla karşı karşıyaydık. Bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına hak ettiği biçimde yaşayabilecekleri, ibadet edebilecekleri, eğitim öğretim alabilecekleri, sağlık hizmeti ve ulaşım hizmetleri alabilecekleri bir Türkiye’yi inşa edeceğiz taahhüdüyle yola çıktık” ifadelerini kullandı.

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‘ŞİMDİ ARTIK TOP BİZDE’

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Bakan Tekin, milletvekillerine ve sürece katkı sunan siyasi partilere teşekkür ederek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekillerimiz üstüne düşeni yaptı. Şimdi artık top bizde arkadaşlar. Sivil toplum olarak sizde, kamu otoritesi olarak bizde. Biz ev ev dolaşarak, sokak sokak dolaşarak daha önce Habur sürecinde yaşadığımız sabotajları, manipülasyonları yapmak için fırsat kollayan kişilere karşı teyakkuz halinde olmalıyız ve bu sürece, bu kazanıma hep beraber sahip çıkmamız gerekir. Bugün AK Parti Genel Merkezi’nin organize ettiği Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nda ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini konuşuyor olmamızın önemli bir sebebi de bu. Biz artık bu sorumluluğu, daha önceki olaylardan ders alarak taşıyoruz. Gelin hep beraber sahip çıkalım. Gelin hepimiz bu taşın altına elimizi koyalım. Gelin hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın duyarlılığıyla, bir Müslüman olmanın duyarlılığıyla insan hakları ihlallerinin, temel hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği bir Türkiye’nin yerine yepyeni bir Türkiye’yi hep beraber inşa edelim. Biz size milletvekili arkadaşlarımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirip bu davetimizi size iletmek için buradayız. Top artık bizde hep beraber bu sürece sahip çıkıp bu sürecin selametle sahile ermesi için, bu ülkenin arzu ettiğimiz noktaya ulaşması için üstümüze düşeni yapalım” dedi.

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‘BU YIL OKULLARIMIZDA BU FARKINDALIK SÜRECİYLE BAŞLAYACAĞIZ’

Milli Eğitim Bakanlığı olarak her eğitim-öğretim yılının başında belirli bir konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Bakan Tekin, bu yıl milli birlik ve beraberlik temasına ağırlık vereceklerini söyledi. Bakan Tekin, şunları kaydetti:

“Bu yılki gündem, Türkiye’de milli birlik ve beraberliğin temini için atılan adımlar. Gencecik çocuklarımız bu ülkenin vatandaşları, sıra arkadaşı, onun annesi, babası, yan sınıftaki arkadaşı, bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan her kim olursa olsun etnik ya da dini kimliğine bakmadan o arkadaşıyla birlikte paylaşmayı, o arkadaşıyla birlikte çalışma yapmayı ve Milli Birlik sürecine katkı sağlamayı öğrensin, görsün diye biz okullarımızda bu farkındalık süreciyle başlayacağız. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın değil. Bütün bakan arkadaşlarımız kendi bakanlıklarıyla ilgili birimlerde bu konuda adımlar atıyorlar. Ama tek başımıza bizim yapmamız da yetmez. Ben bugün burada sizleri hayır niyetlerle çıktığımız bu yolda bize destek olmaya davet etmek için bulunuyorum. Desteklerinizi bekliyoruz.”

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