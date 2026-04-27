Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan 2007'de e-muhtıra ile akamete uğratılmak istenen büyük millet yürüyüşünün, milletin gücünün üzerinde bir güç tanımadığını, vesayetin paslı prangalarını kırıp attığını ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde yüz akı olacak yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"27 Nisan zihniyeti, tıpkı 27 Mayıs, tıpkı 12 Eylül, tıpkı 28 Şubat gibi, milletin feraseti karşısında iflas etmiştir. Milli iradenin önüne çekilmek istenen vesayet setleri, bizzat milletin sarsılmaz iradesiyle tasfiye edilmiş ve bir daha gün yüzüne çıkmamak üzere maşeri vicdanda mahkum edilmiştir. Demokrasinin yegane sahibi milletin kendisidir. 180 yıllık seçim, 150 yıllık Meclis tarihimizde her türlü karanlık tertip tarihin çöplüğüne atılmıştır. AK Parti, bu ülkeyi dünün karanlığından 'Türkiye Yüzyılı' aydınlığına çıkaran siyasi yürüyüşün adı olmuştur. Milletin sinesinden çıkan irade, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye hakikatinde ilerlemeye devam etmektedir. Yaşasın necip milletimizin hakkı batıldan ayıran feraseti, Hak'tan yana tavır alan cesareti."