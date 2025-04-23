×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#23 Nisan#Yusuf Tekin#Milli Eğitim Bakanı
Bakan Tekinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 07:51

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Haberin Devamı

Tekin, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında çocuklara seslenen Tekin, bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini bildirdi.

Tekin, mesajında şunlar kaydetti:

"Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#23 Nisan#Yusuf Tekin#Milli Eğitim Bakanı

BAKMADAN GEÇME!