Bakan Tekin'den 23 Nisan mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Bu bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde millî bağımsızlığımızı hiç unutmamanız ve sürekli sahip çıkmanız için sizlere emanet edildi. Geleceğinizin teminatı olan bu emaneti yüreğinizde gururla taşıyın.



Sizlerin; elinizi uzaklara umutla uzatmanız için geçmişte olduğu gibi şimdi de büyük bir ekiple çalışıyoruz. İstiyoruz ki yüzünüz hep gülsün, iyilik ve güzellik içinde olun; gözlerinizde pes etmeyen aydınlık bakışı hep görelim. İstiyoruz ki bu emanete sahip çıkma azim ve kararlılığınız hiç azalmasın. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için bu bakışınız bizim güvencemizdir. Sizler için attığımız her adım vatanımızı ve milletimizi sevmekle başlar ve sizler için çalıştığımız her gün bizim için bayramdır.



İnanıyorum ki; devralmakta olduğunuz binlerce yıllık tecrübeyle şekil almış kültürel mirası geleceğe uzanan bilimsel ve teknolojik kazanımlarımızla bir cevhere dönüştüreceksiniz. Türkiye Yüzyılı'nın ufkunda güvenle yürüyecek, nice 23 Nisanlar kutlayacaksınız.



Kurtuluş mücadelesini yöneten ve nice kahramanlığı sinesinde saklayarak Cumhuriyeti kuran Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümünü ve bayramınızı kutluyorum. Meclisimizin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurgulayan bu tarih; Türk milletinin boyunduruk altına girmeyeceğini göstermiştir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu 23 Nisan 1920'den bu yana nice zorluklara göğüs geren milletimizin timsali olarak adalet ve barışın güvencesidir. Kadim Türk milletinin binlerce yıllık tecrübesi ve kutlu mirası ile meclisimiz; sadece ülkemiz için değil, mağdur edilmiş tüm milletler için de egemenliğin ve selametin teminatıdır.



Bu güvenle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor; sevgi dolu yürekleriyle milletimizin birlik ve beraberliğinin en saf yansıması olan çocuklarımızın nice bayramlar görmesini diliyorum."