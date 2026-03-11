Bakan Tekin'den '15 yaş' ve 'ara tatil' açıklaması

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocukların bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek öğretime devam edebilmesi lazım. Zorunlu eğitimin yaşını biraz daha erken dönemlere çekilmesi idi tartışma, hala kamuoyundakini tartışmalar izliyoruz, akıyoruz, değerlendiriyoruz.

ROTASYON KONUSU

O konulardaki çalışmalarımızı zaten gerekli ortamlarda televizyon kurumlarında söylüyoruz.

ARA TATİLLER KALDIRILACAK MI?

Ara tatiller üzerinden okumayın arkadaşlar. Biz attığımız her adımı izleme ve değerlendirme başkanlıklarımız üzerinden takip ediyoruz. Yani yapılan şeyin arzu ettiğimiz sonuçlar doğurup doğurmadığı, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığı, her kararımız için geçerli. Ara tatiller de bunun içinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyorlar. Yaptıktan sonra kararımızı paylaşacağız.

SEMİNERLER ONLİNE

Şimdi güzel olan şey şu, seminerleri bu ara tatil döneminde öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden online olarak yapacaklar.