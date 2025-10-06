Bakan Tekin: Zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporu tartışacağız

Haberin Devamı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda 8'incisi düzenlenen 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Sergisi'nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleşti. 54 eserin yer aldığı sergide; İsrail'in işgali altındaki Gazze'de, çocukların eğitim hakkının ellerinden alınmasına dikkat çekmek amacıyla çekilen eğitim temalı özel seçki de bulunuyor.

'ASLİ İŞLEVİMİZİ HATIRLATIYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Tekin, dünya barışına, insan haklarına hizmet edecek bir eğitim sistemi için çalışmaları gerektiğini kaydetti. Asli işlevlerine geri dönmek zorunda olduklarını kaydeden Bakan Tekin, "Eğer biz asli misyonumuz olan insan haklarını, barışı, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri önceleseydik, bugün dünyada savaşlar, bugün dünyada İsrail'in uyguladığı vahşete karşı büyük bir sessizlik olmazdı. Demek ki biz asli işlevimize geri dönmek durumundayız. Onu ihmal etmeden eğitim öğretim sistemlerimizi buna göre dizayn etmek durumundayız. Eğitim-Bir-Sen'in bu etkinliği, benim açımdan bu perspektiften baktığımda çok önemli. Biz, eğitim camiasına asli işlevimizi hatırlatıyoruz. Yapılması gereken asıl şey, insanların birbirlerinin temel hak hürriyetlerine saygı duyduğu, barışı, demokrasiyi öncelediği bir düzeni hep beraber inşa etmemiz gerekiyor. Bunun yolu eğitimden geçiyor. Biz müfredatımızda, okullarımızda bu bahsettiğimiz düzenlemeleri hayata geçirirsek, bunu yaparsak dünya barışına da hizmet etmiş olacağız. Dünyada, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen bir tek kişinin varlığını bütün dünyanın onurlu, haysiyetli insanları hep beraber savunmuş olacağız. Gerektiğinde boykot yapmamız gerektiğini müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Müfredatımızın odağında insan, insana saygı ve insan onuru var. Bundan dolayı da gurur duyuyorum" dedi.

'ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK'

Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan rapora ilişkin, "Zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporu hiçbir yerde paylaşmadık. Bunu mekanizmalarıyla tartışacağız. Daha sonra parlamentoya göndereceğiz. TBMM'nin takdirine göre bir sonuç ortaya çıkar. Biz bütün parametreleri dikkate alan, kamuoyundaki bütün tartışmaları değerlendiren bir çalışmayı tamamladık. Bundan sonrası, modelle ilgili detay bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız. Modellemeler var, şu ana kadar hiçbir şey paylaşmadık. Sadece bütün alternatiflerin artı ve eksilerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

'KPSS VE MÜLAKATLA SON ATAMALARIMIZI YAPACAĞIZ'

1 Eylül 2025 itibarıyla Milli Eğitim Akademisi'nin fiilen ve resmen çalıştığını söyleyen Tekin, "Öğretmen istihdamı ile ilgili süreç, Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) temmuz ayında yapıldı. Tahminen KPSS ve mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım itibarıyla yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir. Ondan sonra da AGS kontenjanlarını, tahmin ediyorum aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımızla eğitim öğretime başlar" diye konuştu.

'BU SERGİ ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sergiye ilişin yaptığı değerlendirmede, "Bazı şeyler vardır hafızalarda yer alır iyisiyle kötüsüyle ama hakikaten Gazze'yi biz nereye koyacağız; bunu çok da tarifleyemiyorum. Dolayısıyla bugün bunu hem hafızalara hem de kayıtlara geçirme anlamında çok önemli bir sergi var. Bu hadiselerin başladığı andan itibaren canını ortaya koyarak oradan bütün dünya insanlarını bilgilendirmek için, haber vermek için çalışan bütün gazetecilere de çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybetmiş olanlara Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Bizim, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi güçlü olmamız gerekir, bir olmamız gerekir, iri olmamız gerekir, diri olmamız gerekir ki bizim ülkemizle alakalı, bizim milletimizle alakalı tahayyülde bulunanlara, onların hak ettiği şekilde cevapları verebilelim. Gazze'deki soykırımı ülkem adına, milletim adına elbette lanetliyorum. İnşallah en kısa zamanda akan kan sona ersin diyorum. Bu serginin de hafızalara kazınması anlamında çok önemli bir yer tuttuğu için emek verenlere, gayret sarf edenlere, hazırlayanlara, katılanlara, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MEYDANLARI BOŞ BIRAKMAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Bu yıl fotoğraf yarışmamızın 8'incisini uluslararası kısa film yarışmamızın ise 9'uncusunu düzenliyoruz. Her yıl artan bir ilgi var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımlar gittikçe artıyor. Geleceğe dair umudumuz ve heyecanımız da her geçen gün yükseliyor. Yarışmalarımız genç fotoğraf sanatçıları ve genç sinemacılar için yalnızca birer birer sanat platformu değil, aynı zamanda kariyer yolculuklarında çok önemli bir aşama. Bugün insanlık için acı ama unutulmaması gereken bir tarih. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım yıllardır devam ediyor ama Gazze'de 7 Ekim'den bugüne artarak devam eden iki yıl süren bu katliam, bütün insanlığın vicdanını kanatıyor ve dünyanın tamamında bir duyarlılığın giderek yükselmesine de vesile oluyor. İnanıyorum ki bu Filistin'in özgürlüğüne de vesile olacaktır. Bir kez daha haykırıyoruz. Nehirden denize Filistin özgür olana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu konuda kesintisiz olarak meydanları boş bırakmamayı sürdüreceğiz. Gazze'de eğitim hakları ellerinden alınan öğrenciler, çocuklar başta olmak üzere mesleğini icra edemez duruma gelen öğretmenler, kapanan üniversiteler ve Gazze'de hayatın durması, sağlık alanının tamamen iflas etmesi, aslında insanlığın vicdanını kanatmış ve insanlığın toptan harekete geçmesine de vesile olmuştur. Ülkemizde Gazze hassasiyeti, Filistin hassasiyeti artık 7'den 77'ye herkesin bu konuda hassas olduğu bir konudur. Bu anlamda çocuklarımızın boykot konusunda gösterdiği tutum, hakikaten takdire şayan. Ben huzurunuzda buna vesile olan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü eğitim öğretim yılının başında bir dakikalık saygı duruşuyla beraber bir duyarlılığı oluşturduğu gibi Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi dersiyle de bu konuda insanların bilincinin uyanmasına çok önemli katkı sundu, vesile oldu" değerlendirmesinde bulundu.