Bakan Tekin: Yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesi ile ilgili proje geliştiriyoruz

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Sarıyer’de Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında ’Milli Eğitim Altyapısında Hedeflenen Dönüşüm Ve Yenilikçi Yaklaşımlar’ konulu programa katıldı.

Programda konuşan Tekin, “Bakanlığımız yapay zeka konusunda ne yapıyor? Bir kere, eğitimde yapay zeka uygulamaları ile ilgili uluslararası arenada nelerin olduğunu çok yakın takip etmek üzere bakanlığımızda ve bu anlamda bizim bakanlık bünyesindeki gelişmeleri yürütmek üzere bir tane daire başkanlığı oluşturduk. Bütün bu süreci Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’müz bünyesinde Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı’mız var. Bütün bu bahsettiğim süreçteki yapay zeka uygulamalarını koordine eden, geliştirmeye çalışan bir daire burası. Burası sayesinde birçok şeyi yapıyoruz. Mesela, herkesin şikayetçi olduğu bir konu çocukların test-tost ikileminde gidip geldiğini, test sınavlarının bir an önce kalkması gerektiğini herkes söylüyor ama açık uçlu soruların objektif değerlendirilmesi ile ilgili hepimizin elinde tereddütler oluşuyor. Dolayısıyla bir TÜBİTAK ile beraber yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesi ile ilgili proje geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.