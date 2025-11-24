Bakan Tekin CNN TÜRK'e açıkladı: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli

Haberin Devamı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen CNN TÜRK programında Bakan Tekin soruları yanıtladı. Bakan Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

Öncelikle bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bugün 86 milyonun tamamını kuşatan bir gün. Dolu dolu bir vakit geçirmeye çalışıyoruz.

Bizler aklımıza gelecek tüm rolleri öğretmelerimize yüklüyoruz. Tek başımıza yapmamız gereken rolü yapamıyoruz. Bu işleri beraber yürütelim, destek olsun velilerimiz öğretmenlerimize.

Öğretmen yetiştirmede farklı süreçler oldu. Şu an dünyada yürüyen model uygulama ağırlıklı öğretmen yetiştirme modeli. Lisans eğitimi alan arkadaşlarımızın bütün okul türlerinde uygulama yaparak atandıklarında sudan çıkmış balığa dönmeyecekleri şekilde bir uygulama eğitimi konuşuluyor.

ARALIK AYI İÇİNDE İHTİYAÇ SAYISINI AÇIKLAYACAĞIZ

Bizde öğretmenlerimiz 15. yıldan sonra verimli şekilde çalışmaya başlıyor. Üniversitelerin lisans eğitimlerine biz müdahale etmiyoruz. Adalet Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı a kendi formatında eğitim ile personelini yetiştirir. Teorik eğitim az olacak. Lisans eğitimini tamamlamış, teorik eğitimi almış arkadaşların akademi giriş sınavından geçmesi ile milli eğitim akademisinden eğitim alacak. Süreçlerimiz çok şeffaf ve öngörülebilir. Milli Eğitim bünyesindeki ders saatlerine göre ihtiyaç tablomuz var. Biz bugün 15 bin öğretmen atamasını yaptık. Bu arkadaşlarımızın ataması yapılır yapılmaz norm hesabı yeniden güncellenecek. Ardından Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde, hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklayacağız.

YAZILIM İLE BELİRLENİYOR

Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı dersinden Türkiye genelinde kaç saat ders varsa, buna göre ihtiyaç belirleniyor. Bu hesapla öğretmen ihtiyacımız planlanıyor. Hoca hanımın branşı Türk Dili ve Edebiyatı ise, kaç öğretmene ihtiyaç var, ders saatleri karşılığında hesaplanıyor ve teknik olarak bir program veya yazılım ile bu belirleniyor. Seneye atanacak öğretmen sayısı belli.

Benim için hiçbir branş diğer branştan daha önemli ya da önemsiz değil. Tüm branşlar benim için eşit ve tüm adaylar benim kardeşim. Arkadaşlarım hiç tedirgin olmasın. Kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu ihtiyaçları açıklayacağız.

Meseleyi yüksek öğretim yapmak olarak görmemek lazım. Orası bir meslek lisesi değildir. Mezun olan herkesin kamuda istihdam edileceği yaklaşımı doğru değil. YÖK koordinesinde öğretmen yetiştirme komisyonu var. Kontenjanlarda yeni bir planlama içerisinde zaten YÖK.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK

Böyle bir statü yok. Bu kavram herhangi bir yerde bir okulda öğretmen açığı varsa, o ilde o ilçede o okulda yetkin kişinin ek ders ücreti ile hizmet vermesidir. Bu bir maaş değil, bu bir aylık değil. 15 saat derse girecek olan arkadaşlarımızdır. Bizim üzerimizden yük alıyorlar, teşekkür ederiz. Bu devlet memurları kanununda bir statü değil. Hukuki prensimler ile çelişir bu. Ücret artışını gündeme alıp maliye bakanlığımız ile görüşebiliriz.

Öğretmenlerimiz ile öğretmenler odası toplantılarımızı yaptık. Genelgelerimizin tamamı bu toplantılarda arkadaşlarımızın dile getirdiklerinden oluştu. Şimdi zümre toplantılarını okul il ilçe ve Türkiye toplantıları şeklinde yaptık. Oradan da ciddi veri elde ediyoruz.

Lise eğitimi konusunda bunu kim nereden uyduruyor anlamış değilim. Rafa kaldırıldı ifadesi anlamsız bir ifade. Cumhurbaşkanlığı eğitim öğretim kurulu ile birlikte çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Uluslararası ortamlarda bu konulardaki tartışmaları, her gittiğimiz ülkede çocukların zorunlu eğitimi tamamlama yaşı ile ilgili tartışma var. Bizde 19 yaşta bu mümkün hale geliyor. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Kendisi de incelememizi istedi. Şu an önümüzdeki yıl böyle yapacağız diye bir şey yok.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

burada ki farklı kategoride incelemek lazım. Özel okullar mevcut fiyatlarını artırırken neye göre artıracağı tartışmasını ayırmak lazım. Velinin herhangi bir başvurusu olmadan zaten kaydını otomatik olarak yapıyoruz. Bir veli çocuğunu özel okula gönderiyor ise okul bulamadığı için değil otomatik kayıt yapılan okuldan değişik gerekçeler ile kaydını özel okula aldırıyor. Bu bir tercihtir. Biz bütün çocukları adresleri açısından en uygun okula kaydını yapıyoruz. 12500 civarında özel okul var. Her birinin sunduğu hizmet farklı. Bir okul yaz aylarında yabancı dil eğitim veriyor. Şimdi aynı okul aynı olacaksa bu da ona göre değerlendirmeli. 12 bin 500 okuldan 82 tanesi 1 milyon lira üstü ücret talep ediyor. Çocuğunu ısrarla bu 82 okuldan birine kaydettirmek isteyen bir veli özel okulun hizmetlerini almak isteyen velidir. Veli ile sözleşmelerinde gelecek yılda ne kadarlık artış yapacaklarına dair düzenleme yaptık. Şu anda 200 bin TL olan ücret 260 bin lirayı geçemeyecek örneğin. 400 bin olan ücret 526 bin TL'yi geçemeyecek. Biz elden nakdi ödemeleri göremediğimiz için veliler bizden şu kadar kıyafet yemek parası isteniyor deyince bunu kontrol edemiyoruz. Özel okul velilerinden isteğimiz bu hizmetleri de elektronik bankacılık ile yaparlarsa ihtilafları çözerken bu rakamlar üzerinden çözebiliriz.