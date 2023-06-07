Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı'nın merkezi, okullar ve öğretmenler olacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Hacılar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret edip, ilk, okul ziyaretini gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin'e ziyaretinde, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu eşlik etti. Tekin, öğretmenlerle daha sık bir araya geleceğini belirterek, "Alacağımız kararların, herkesi memnun edecek şekilde ve her kesimi mutlu etmesi gereken kararlar olmasına özel önem vereceğiz. Bir karar alırken, özellikle öğretmenlerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alacağız. Bunda herkesin müsterih olmasını isterim" diye konuştu.

Yeni dönem okul ziyaretlerinin Gölbaşı Hacılar İlk ve Ortaokulu ile başladığını söyleyen Tekin, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek bunun merkezi, kesinlikle okullar ve öğretmenler olacak. Arkadaşlar sizi gerçekten çok seviyorum, inşallah beraber tarihe not düşülecek işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Sınıfları da gezen Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti.