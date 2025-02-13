Bakan Tekin, Suudi Arabistan'da Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında başkent Riyad'da bulunan Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti. Öğrenciler, Bakan Tekin'i okulun girişinde çiçeklerle ve halk oyunu gösterisiyle karşıladı.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet edip, sıralarına oturarak derslere eşlik etti. Öğrencilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili bilgi veren Bakan Tekin başarılar diledi, ailelerine selamını iletmelerini istedi. Bakan Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Öğretmenlerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni çok beğendiklerini ifade eden öğretmenler, 'Velivizyon Platformu'nda yer alan 'Ailem' dizisi ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin YKS sürecini kolaylaştırmak için hayata geçirilen yapay zeka destekli 'MEBİ' için de teşekkür etti. Ayrıca başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik ünvanları için bekleme sürelerine yönelik düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bakan Tekin de bu eğitim öğretim yılında öncelikli olarak gündeme aldıkları üç konudan birinin 'ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha fazla dahil edildikleri süreci başlatmak' olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda 'Velivizyon Platformu'nun hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Tekin, veli toplantılarında ebeveynlere gösterilmek üzere Bakanlıkça içerikler de hazırlandığını ifade etti. Ziyaret sırasında Bakan Tekin, okulun öğretmenlerinden Erhan Kölemen'e sürpriz yapıp doğum gününü kutladı, kalem hediye etti.