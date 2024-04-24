Bakan Tekin, şehit polis oğlunun sergisini ziyaret etti

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Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül'ün yağlı boya resim sergisini ziyaret etti. Bakan Tekin, Talha Gül ve annesi Tuğba Gül ile sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Sergiyi gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Tekin, "Talha ile ramazan ayının ilk günü bir programda karşılaştık, sergi açacağını söyledi. Ben de açılışına geleceğine dair söz vermiştim. Açılışına gelemedik; o gün İstanbul'da bir programımız vardı, oraya gitmek zorunda kaldık. Bugün ziyaret ettik. Talha ve Talha gibi kardeşlerimize, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız kendilerini ifade ediyorlar. Eğitim öğretim altyapısının güçlenmesi için bu vesileyle biz de kendilerine destek oluyoruz. İnşallah Talha'ların sayısı artar. Talha'nın bunu yaparak, burayı ziyaret eden kişilere bir başka faydası daha var. Her çıkan kişi babasının arkasından bir Fatiha da okuyor. Talha şehit çocuğumuz. Mekanı cennet olsun. Allah herkese böyle evlat nasip etsin" dedi.

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Anne Tuğba Gül de sergiye katıldığı için Bakan Tekin'e teşekkür ederek, "Vatanımızda, ülkemizde nice güzel evlatlar yetişsin. Hepsi böyle güzelliklere imza atsın, okusunlar. Teknolojiyi güzel şeyler için kullansınlar ama muhakkak okusunlar. Vatanın ve ülkenin güzel evlatlara ihtiyacı var. Bu anlamda da Talha ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Talha Gül ve annesi Tuğba Gül, Bakan Tekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.