Bakan Tekin Robot Yarışması’nda konuştu: 100 öğrenciden 41’i mesleki eğitim alıyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 07:00

18’inci Uluslararası MEB Robot Yarışması, Antalya Spor Salonu’nda başladı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, TÜBİTAK ve TİKA işbirliği, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde yapılan yarışmanın bu yılki teması, ‘Yeşil Vatan, Mavi Gelecek’ oldu.

23 ülkeden katılımın olduğu yarışmada konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özetle şu mesajları verdi: “Mesleki ve teknik eğitim konusunda yeniden 28 Şubat’tan önceki duruma gelmeye başladık. Şu an itibarıyla Türkiye’deki 100 ortaöğretim öğrencisinden 41’i mesleki ve teknik eğitim alıyor. Bu sene 100 ortaöğretim öğrencimizin 43’ü mesleki ve teknik eğitime kayıt yaptırdı. Bu bizim için oldukça önemli. Yarışmanın 18’incisini düzenliyoruz ve bu yıl 23 ülkeden aramızda yarışmacı arkadaşlarımız, gençlerimiz var. 81 ilimizden on binlerce arkadaşımız bu yarışmaya katılmak için buradalar. Hepsine teşekkür ediyorum.” Konuşmanın ardından Bakan Tekin ve protokol üyeleri, saha içi yarışma pistleri ve alanda kurulan stantları gezdi.

Programa, TÜBİTAK, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri, yurt içi ve dışından öğrenciler ile eğitimciler katıldı.  AA

 

