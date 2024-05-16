Bakan Tekin özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti

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Bakan Tekin, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Serabral Palsili Çocuklar Derneği Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim Okullarını ziyaret ederek özel öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu. Okula gelişinde özel öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, öğrencilerle birlikte etkinliklere katıldı, sohbet etti, isteklerini sordu. Okulların atölyelerini gezen Tekin, ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi, talep ve önerilerini aldı. Tekin, özel öğrencilerin velileriyle de görüşerek taleplerini dinledi.