Bakan Tekin: Okullarda tedbiri artıracağız

Toplantının ardından yaptığı konuşmada İstanbul Çekmeköy’de görevli olduğu okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in ailesine başsağlığı diledi. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezaların ağırlaştırdırıldığını hatırlatan Bakan Tekin, şöyle konuştu:

“Eğitimde güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapıldı. İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız.”

Fatma Nur öğretmenin çalıştığı okulun adının ‘Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ olarak değiştirildiğini belirten Bakan Tekin, “Okulun hayırseveri olan Borsa İstanbul, isimle ilgili haklarından vazgeçti. Onlara da bu vesileyle teşekkür ediyorum” dedi.