×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tekin: Okullarda tedbiri artıracağız

Güncelleme Tarihi:

#Karaman#Bakan Tekin#İstanbul
Bakan Tekin: Okullarda tedbiri artıracağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

Karaman’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Haberin Devamı

Toplantının ardından yaptığı konuşmada İstanbul Çekmeköy’de görevli olduğu okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in ailesine başsağlığı diledi. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezaların ağırlaştırdırıldığını hatırlatan Bakan Tekin, şöyle konuştu:

“Eğitimde güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapıldı. İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız.”

Haberin Devamı

Fatma Nur öğretmenin çalıştığı okulun adının ‘Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ olarak değiştirildiğini belirten Bakan Tekin, “Okulun hayırseveri olan Borsa İstanbul, isimle ilgili haklarından vazgeçti. Onlara da bu vesileyle teşekkür ediyorum” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Bakan Tekin#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!