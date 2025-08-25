×
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tekin: Öğretmenlerimizin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu ikinci kez gerçekleştireceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#Öğretmen#İller Arası Yer Değiştirme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 17:47

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

"Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda öğretmenlerimizin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullanan Tekin, başvuruların 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacağını, atama işlemlerinin ise 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin de 8 Eylül'de yapılacağını bildiren Tekin, kararın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da yaz döneminde ikinci kez yapılacak kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinde atama işleminin başvurunun son günü olan 5 Eylül'de gerçekleştirileceğinden başvuru ekranının aynı gün saat 13.00'da kapanacağı kaydedildi.

 

 

