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Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

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#Yusuf Tekin#Kahramanmaraş#Öğretmen
Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 14:26

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, devam eden okul inşaatları ile okullarda inceleme yapıp, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından havaalimanında karşılanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde, çelik konstrüksiyondan yapılan Balsuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Tekin, yetkililerden, çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra konteyner kente geçip, kütüphanede öğretmenlerle bir araya geldi. Buradaki görüşmenin ardından Bakan Tekin, bir süre önce, Yolderesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Ayçiçek ile Ankara'da ziyaretine gelip bilişim sınıfı talep ederek, kendisini okula davet eden öğrencilerin eğitim gördüğü Yolderesi İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda kurulan bilişim sınıfını gezen Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti. Ana sınıfını gezip öğrencilerle konuşan Bakan Tekin, öğretmenlerle de toplantı yaptı. Okulun bahçesinde toplanan mahallelinin de ilgi gösterdiği Tekin, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından kentten ayrıldı.

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#Yusuf Tekin#Kahramanmaraş#Öğretmen

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