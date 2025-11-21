Bakan Tekin: Öğretmen başına 15 öğrenci düşüyor

Haberin Devamı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Tekin, özetle şunları aktardı: “2002-2003 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 367 bin 145 derslik varken, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla bu sayı 753 bin 571 dersliğe ulaşmıştır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında resmi okullarımızda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken, bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 34 bin 564’e yükselmiştir. Halen görevde bulunan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80’i bu dönemde atanmıştır. Hükümetlerimiz boyunca 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik, bu kapasite sınıfa doğrudan yansıdı. 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayı 23 olmuştur. 2002-2003 eğitim öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayı 20 olmuştur. İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 2002-2003 eğitim öğretim yılında 28 iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayı 15, ortaöğretimde ise 18 iken 11 olmuştur.”

Öte yandan görüşmede Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Mesleki Eğitim Merkezleri’ndeki öğrenci çocukların ölümüyle ilgili bakanı suçlayınca Tekin salonu terk etti. Verilen aranın ardından görüşmelere devam edildi.

Bakan Tekin’e CHP Milletvekili Veli Ağbaba hazırladıkları karneyi gösterip, “Notlarınız, karneniz hazır” dedi. Tekin de “Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum” karşılığını verdi.