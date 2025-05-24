Bakan Tekin: Öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmeleri önceliğimiz

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Bakan Tekin, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni öncesinde kamikaze dron gösterisini izleyerek, bazı kategorilerdeki son yarışların startını verdi. Daha sonra başlayan ödül töreninde konuşan Tekin, eğitim ve öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama ve beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiğini söyledi.

"BU HEYECANI GÖRMEKTEN MUTLUYUM"

Tekin, dünyadaki genel eğilimin de bu yönde olduğunu anlatarak, çocukların gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri şekilde eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmelerini arzuladıklarını dile getirdi.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın da bu felsefinin doğal ürünü olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu: "Bu yarışma, Bakanlığımız bünyesinde her yıl büyük heyecan ve özveriyle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Açılışına yurt dışında olduğum için katılamadığım etkinliğin, kapanış programına katılmayı arzu ettim. Sizleri bu heyecanla görmekten dolayı inanılmaz derecede mutlu olduk. Heyecanımızı paylaşan öğretmenlerimizi görünce mutluluğumuzu onlarla paylaşmaya çaba sarf ettik. Arkanızda size destek olan velileri gördükçe mutluluğumuz bir kat daha arttı. Hepinize teşekkür ediyorum."

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"OKULLARIMIZ, ÇOCUKLARIMIZIN BİLGİLERİ BECERİYE DÖNÜŞTÜREBİLECEKLERİ BİR ALANA DÖNÜŞTÜ"

Dünyada artık eğitim ve öğretim süreçlerinin okulda bilgi ezberletmenin ve vermenin çok ötesine geçtiğini dile getiren Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Artık okullarımız çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edilebilecekleri bilgileri sunmak yerine gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana felsefesi de bu.

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"ARTIK ÇOCUKLARIMIZIN BİLGİYE ERİŞMESİ KOLAY"

Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Biz de eğitim öğretim süreçlerimizi çağın gerisinde kalmamak için buna doğru evirmek durumundayız. Önümüzdeki yüzyılı eğer Türkiye Yüzyılı yapmak ve yüzyıla damga vuracak yeni Selçuk Bayraktar'lar yetiştirmek istiyorsak ancak bu şekilde mümkün."

Programda, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı da birer konuşma yaptı.

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TEKİN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve protokol üyeleri, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Tekin, yarışmalara katılan öğrencileri tebrik ederek, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ödül töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Tekin, daha sonra geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve beyin kanaması geçiren Kocasinan Cevdet Sunay İlkokulu Müdürü Metin Karakuş'u tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.