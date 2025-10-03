Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi 3 tane işlevi yerine getirecek

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi'nde, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri'nin ilk ders programında konuşan Tekin, bir önceki dönem gibi yeni dönemin de mutlu ve eğlenceli şekilde tamamlanmasını arzu ettiğini söyledi.

Tekin, geçen dönemlerde başlattıkları projelerle ilgili mutlu olduğunu belirterek, "İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri projesini başlatırken, 'Bakanlık ve öğretmen arkadaşlarımız sahip çıkarsa, bu Türkiye'nin bütün illerine yayılır. Sahip çıkılmazsa İstanbul'da birkaç dönem yapılır sonra kalır' demiştik." ifadelerine yer verdi.

Projeyi devam ettiren eski müdürlere ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'e teşekkürlerini ileten Tekin, "Bizim içinden neşet ettiğimiz medeniyet, müktesebi olmaktan gurur duyduğumuz medeniyet, dünyaya adalet getirmek üzere kurgulanan bir medeniyet. Attığımız her adımı, yürüttüğümüz her işi ve Türkiye'mizin Maarif Modelini inşa ederken, uygularken çıkış noktamız burasıydı." diye konuştu.

Tekin, "Biz bir adım attık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye tanımladığımız modelle şunu diyoruz, 'Gelin eğitimle ilgilenen yöneticiler olarak bizler asli işlerimizi yani dünyaya barış ve adalet getirmek, dünyada temel hak ve hürriyetlerin korunduğu ve demokrasinin egemen olduğu bir düzeni inşa etmek için hep beraber çaba sarf edelim.' Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu merkezine alan bir eğitim öğretim programı inşa ettik." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE YAKIŞAN BİR EĞİTİM ÖĞRETİM MÜFREDATI OLUŞTURMAKTIR"

Gazze'de yaşananlara ilişkin insan hakları evrensel metinleriyle hareket eden uluslararası yardım kuruluşlarını eleştiren Tekin, şöyle devam etti:

"Kaç tane Müslüman ülkenin, kaç tane doğu dünyasındaki ülkenin, haritadan silinmesinden sonra bunu hatırlayacaklar? Burada bir çizgileri var mı? O zaman burada da bir problemimiz var. Bizler, amasız, fakatsız, herkesin temel hak, inanç ve ibadet hürriyetini eğitim görme hakkını güvence altına alan bir anlayış inşa etmek durumundayız. Eğer böyle olmazsa uluslararası metinlerin, uluslararası organların meşruiyeti, varlığı tartışılır. Bu gün Müslümanlara insani yardım götürmek üzere yola çıkan yüzlerce insan hakları aktivistinin, cesur yürekli insanın engellendiği bir dünyaya uyandığım için bunları sizlerle paylaşmak istedim. Kim ne yaparsa yapsın amacımız Müslüman Türk insanına ve Türkiye'ye yakışan amasız, fakatsız, yetkilerin hukukunu koruyan bir eğitim öğretim müfredatı oluşturmaktır. Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde bunu inşa ettiğimizi düşünüyoruz. 1 milyon 200 bin öğretmen, aynı yolu yürüdüğümüz aynı davaya inandığımız arkadaşımızdır."

Bu yıl 8 Eylül günü eğitim öğretim dönemini açarken, tabiat konusunu önemseyerek gündeme aldıklarını aktaran Tekin, tabiatın çocukların üzerlerinde hakkı olduğunu, çocukların bu hakka riayet ederek yetiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tekin, aile kavramının önemine dikkati çekerek, "İnsanlığın ruhen ve bedenen sağlıklı olarak devamı açısından ailenin varlığını biz öğretiyoruz. Bu yıl Aile Yılı olması hasebiyle etkinliklerimiz de bu minvalde olacak. Öğretmen akademilerinde de bu temalara uygun etkinlikler konusunda sizlere yol gösterecek başlıklar, dersler olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Milli Eğitim Akademisi'nin üç işlevi yerine getireceğini kaydeden Tekin, "2016'da pilot uygulama olarak başlattığımız öğretmen akademilerini, geçtiğimiz yıl kurumsal hale getiren bir yasal düzenleme hayata geçirdik. Milli Eğitim Akademisi, 3 tane işlevi yerine getirecek. Bunlardan birincisi öğretmen istihdam süreci, ikincisi öğretmen arkadaşlarımızın 5'er yıllık periyotlarla mesleki gelişimlerini düzenlemek. Bizim Milli Eğitim Akademisi'nde yapacağımız üçüncü iş ise eğitim kurumu yöneticisi yetiştirmek." diye konuştu.

Tekin, Sultanahmet'teki ilk Milli Eğitim Akademisi'nin restorasyonunun bittiğini, yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken ile öğretmenler katıldı.

Programın ardından Beyazıt Ford Otosan İlkokulu'na giderek, bayrak töreninde öğrencilerle bir araya gelen Tekin, törenin ardından öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.