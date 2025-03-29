Bakan Tekin: Milleti sokağa davet ederek mi milli birliği beraberliği pekiştireceksiniz

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugünkü Erzurum programına Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Karskapı Şehitliğini ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Tekin, iki öğrencinin okuduğu Kur’an-ı Kerim’i dinledi. AK Parti Teşkilatı'nda partililerle buluşan Tekin, Erzurum Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek Başkan Musa Çakır’dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Tekin, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki vefa iftarına katıldı. AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda partilinin katıldığı iftarda konuşan Bakan Tekin, Ramazan Bayramını kutladı.

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Konuşmasında ismini vermeden CHP’yi ve sokak olaylarını eleştiren Bakan Tekin, “Çok duyduğumuz bir cümle var. ‘Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günler’ diye. İşte şu anda böyle bir dönemde yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Dünyada, Gazze’den tutun, Myanmar’a kadar Türkiye’nin yardımını ve desteğini bekleyen milyonlarca Müslüman var. Böyle bir ortamda milli birliğimizin hem bize hem ümmete maksimum faydası olacağı bir dönemde bizler maalesef içerde bu milli birlik ve beraberlik duygusunu sabote eden bölücü ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir siyasetle maalesef karşı karşıyayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Ramazan ayı başında okullarımıza bir yazı gönderdik. Dedik ki ‘Milli birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirecek bunu gelecek kuşaklara aksettirecek etkinlikler yapalım okullarımızda’. Bugün ayrıştırıcı dil kullanan siyasi partinin temsilcileri o gün bize itiraz ettiler. Ben de bir karşı cümle kurdum, dedim ki siz bize cadılar bayramını yasakladığımız gün de itiraz ettiniz. Cadılar bayramını yasakladığımız için itiraz ediyorsunuz. Biz Ramazanı kutlamak için genelge gönderiyoruz yine itiraz ediyorsunuz. Siz kimden yanasınız? Milletten mi yanasınız, yoksa milleti ayrıştırıp bölüştürmekten mi yanasınız. Bunu merak ediyorum. Bu bölücü ayrıştırıcı dili bir adım öteye taşıdılar, milleti sokağa davet ediyorlar. Bu mübarek Ramazan gününde hoşgörünün milli birlik ve beraberliğin en yüksek biçimde cereyan etmesi gereken günlerde milleti sokaklara davet ediyorlar. Ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Milleti sokağa davet ederek mi? Milli birliği beraberliği pekiştireceksiniz. Milli sermaye ile kurulmuş şirketleri boykot etmeye çağırdılar. Ne tuhaf değil mi? Gazzeli kardeşlerimize zulmeden İsrail’i destekleyen firmaları boykota teşvik etmeyen siyasi partinin lideri milli sermaye ile Anadolu sermayesi ile kurulmuş şirketleri boykota davet etti. Ben anlamakta zorlanıyorum. Siyaset, siyasetçiler, siyasi partiler ülkemizde demokrasiyi, hukuk devletini milli birlik ve beraberliği hayata geçirmekle mükelleftir. Milli birliğin beraberliği parçalamakla uğraşmamalılar. İnşallah bu ramazan bu tür siyasetin son örneğini yaşamış oluruz diyorum” diye konuştu.

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Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu'nun ilahi ve kasideler okuduğu iftardan sonra Bakan Tekin, partililerle bayramlaştı.