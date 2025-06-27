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Bakan Tekin: LGS’de iptal yok

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#LGS#Sınav
Bakan Tekin: LGS’de iptal yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına yanıt verdi.

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi: “LGS’de soru kitapçığı, bizim açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp tamamlandıktan yaklaşık 1 saat sonra 11:57’de sosyal medyada paylaşılıyor. Bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandığı doğru ancak sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduk. Herhangi bir iptal söz konusu değil.”

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#Yusuf Tekin#LGS#Sınav

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