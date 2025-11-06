Milyonlarca veli ve öğrenci merak ediyordu: Bakan Tekin, 2026 LGS tarihini açıkladı

Haberin Devamı

Milyonlarca öğrencinin yarıştığı LGS'de 2026 tarihi netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Türkiye'deki ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceklerini şekillendiren, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer nitelikli okullara giriş hakkı tanıyan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için 2026 yılı takvimi belli oldu. Bakan Tekin'in açıklamasıyla "2026 LGS ne zaman?" sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu.