×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Milyonlarca veli ve öğrenci merak ediyordu: Bakan Tekin, 2026 LGS tarihini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#LGS#Yusuf Tekin#Sınav
Milyonlarca veli ve öğrenci merak ediyordu: Bakan Tekin, 2026 LGS tarihini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 15:56

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı

Haberin Devamı

Milyonlarca öğrencinin yarıştığı LGS'de 2026 tarihi netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Türkiye'deki ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceklerini şekillendiren, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer nitelikli okullara giriş hakkı tanıyan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için 2026 yılı takvimi belli oldu. Bakan Tekin'in açıklamasıyla "2026 LGS ne zaman?" sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan Özgür Özele sert tepki: Türkiye böyle bir siyasi üslubu hak etmiyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Türkiye böyle bir siyasi üslubu hak etmiyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS#Yusuf Tekin#Sınav

BAKMADAN GEÇME!