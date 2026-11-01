Bakan Tekin: Kürtçe Kurslar devrimci bir adım

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Bakan Tekin buradaki konuşmasında, eğitimde yapay zekâ kullanımı, mesleki teknik eğitim ve eğitimde akademik başarı gibi konuların gündemde olduğunu ancak eğitim bakanlıkları olarak insan hakları ve barış gibi konuları ihmal ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Asli görevimiz insanların dünyada barış ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer inşa etmek. Eğer bunu yapsaydık dünyada bugün insan hakları ihlalleri, savaşlar olmazdı. O yüzden insan haklarını, barışı, demokrasiyi yeniden eğitim sistemlerinin odağına alacak bir dönüşümü hep birlikte yapmak zorundayız. Öte yandan AK Parti iktidara geldiğinde Ahmet Kaya’nın Kürtçe şarkı söylediği için magazin gazetecileri tarafından linç edildiği bir Türkiye vardı. İktidarla birlikte Kürtçe özel öğretim kursları ve özel dershaneler açıldı. Bu, bence o günün koşullarında çok devrimci bir adımdı. Cumhurbaşkanımızın o tarihlerde kullandığı dil de zaten şuydu; ‘Demokrasi ve insan haklarının misafir değil, ev sahibi olduğu bir Türkiye’yi hayal ediyoruz’.

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90 SAATLİK KURS

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla 2024 yılı bahar aylarında ilan ettiğimiz müfredat çalışmalarında Alevi Bektaşi vatandaşlarımızı rahatsız edecek herhangi bir hususun olmaması için onların katkılarını da aldık. Şu anda 12 tane modül yani 90 saatlik kurs hazırladık. Bunlardan 8 tanesi 13 yaş üstü yetişkinler, 4 tanesi 13 yaş altı çocuklar için. Alevi Bektaşi kültürünü ve inancını anlatan bu modüller geçtiğimiz haziran ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunu yaparken amacım Türkiye’de demokrasiyi, insan haklarını, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderecek, sorumluluklarımızı yerine getirecek adımlar atmaktı.”