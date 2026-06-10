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Bakan Tekin, Irmak öğretmenin ölümündeki iddialar hakkında konuştu

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#Yusuf Tekin#Irmak Öğretmen#Mobing
Bakan Tekin, Irmak öğretmenin ölümündeki iddialar hakkında konuştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 12:35

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, evinde ölü bulunmuş ve acı olayın ardından mobbing-şiddet iddiaları gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada "Hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı." dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Soğanlıtepe İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Ağrı il merkezindeki ikamete sevk edilen polis ekipleri, eve girdiklerinde Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bakan Tekin, Irmak öğretmenin ölümündeki iddialar hakkında konuştu


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Koparan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Öte yandan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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Bakan Tekin, Irmak öğretmenin ölümündeki iddialar hakkında konuştu

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Irmak öğretmenin ölümünün ardından mobing ve şikayet iddiaları gündeme geldi. Bu iddialara  hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi:

İşin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak hürriyeti ihlal ediyor olabiliriz. Masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili olarak hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. Sonucunda suçta kim varsa... Bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmenleri korumak, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumaktır. Güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa, kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlemi yürüteceğiz.

Bakan Tekin, Irmak öğretmenin ölümündeki iddialar hakkında konuştu

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#Yusuf Tekin#Irmak Öğretmen#Mobing

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