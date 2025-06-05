Bakan Tekin: Herkesin dinini özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk

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AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Tekin, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ortamda Erzurumluların parti için yerinin ayrı olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Tekin, "5 milyara yakın okul yatırımımız Erzurum'da devam ediyor. İnşallah bunlar bittiğinde Erzurum'da okul ihtiyacımız sıfırlanmış olacak, Erzurum'a hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Partisinin çalışmalarına değinen Tekin, şöyle konuştu:

"2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken mücadele edeceğiz dediğimiz alanlardan biri yasaklardı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yasaklarından mücadele ettik. Bugün Türkiye'de başörtüsü yasağından kimse artık bahsedemez. Cumhuriyet Halk Partililer karşı çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar ama 'bizim iktidarımızda başörtüsü problemi olmayacak' demiyorlar, sadece laf kalabalığı yapıyorlar. Bugün Türkiye'de bu yasakların en önemlisi, başörtüsüyle ilgili yasaklar çok şükür ortadan kalkmış durumda.

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Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk. Bir konuda eksikliğimiz vardı, bunun mücadelesini Cumhurbaşkanımız, başbakan olduğunu tarihten itibaren verdi, bugünlerde de semerelerini alacağız inşallah. Bu da 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldi, hemen sonrasında hükümet kuruldu. Sonra 30 Kasım 2002'de AK Parti'nin ilk icraatlarından birisi OHAL uygulamasını kaldırmaktı. Cumhurbaşkanımız 'Biz Türkiye'de kardeşlik iklimini oluşturacağız, bütün yasakları kaldıracağız' dedi."

"BU ÜLKEDE KÜRTÇE KONUŞMAK BİR SUÇ KABUL EDİLİYORDU"

Tekin, şunları kaydetti:

"30 Kasım 2002'de başlattığı bu kardeşlik iklimini tesis etme çabası müesses nizamın bütün engelleme çabalarına rağmen bundan çıkar elde etmeye çalışan, nemalanmaya çalışan çıkar çevrelerinin bütün çabalarına rağmen cumhurbaşkanımız dirayetle bu konuda yürüdü. Bugün bu süreçte yaptığımız, AK Parti iktidarından önce Ahmet Kaya, Kürtçe ifadeleri bulunduğu için sanat camiası tarafından linç edilmişti. Hatırlayın, bu ülkede Kürtçe konuşmak bir suç kabul ediliyordu ancak şimdi Kültür Bakanlığımız Kürtçe tiyatro oyunu yapıyor, Kürtçe eserleri basıyor, okullarımızda kürkçe seçmeli derslerimiz, Kürtçe öğreten kurslarımız, Kürtçe yayın yapan televizyonumuz var.

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Bu mücadele sonucunda geçtiğimiz günlerde 'Terörsüz Türkiye' diye bir süreç başladı. Cumhurbaşkanımıza bu süreci başlattığı için yasaklarla ilgili bu anlamdaki kardeşlik iklimini tesis edecek bu mücadelesi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bayram bizim için Türkiye'nin kardeşlik iklimi için apayrı bir bayram."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da yaptığı konuşmayla vatandaşların bayramını tebrik etti.