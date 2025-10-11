Bakan Tekin: Gençlerimize vatan sevgisini sanatla göstermek istiyoruz

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kim Var" projesi kapsamında, Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından anlamlı bir konser gerçekleştirildi. Etkinlik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlendi.

Konser öncesi gençlere ve öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Türkiye Maarif Modeli adıyla bir program başlattık. Bu akşam da bu programın iki boyutuyla bir örneğini hep birlikte göreceğiz. Sayın milletvekilimiz Yücel Bey bize bu konuda çok destek oluyor. Kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize vatan sevgisini, gerektiğinde nasıl fedakârlık yapılabileceğini sanat aracılığıyla anlatmak istiyoruz. Bu konser de tam olarak bu amaca hizmet edecek" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Konsere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Milletvekilleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, öğretim üyeleri ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte ayrıca sanatçı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen de sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Düzenlenen konserde "Şarkımız Bizim", "Utansın", "Sakarya Türküsü", "Mansur", "Kaldırımlar", "İsmailce", "İslam’ın Son Ordusu" ve "Hürriyet Marşı" olmak üzere toplam sekiz eser seslendirildi. Koro ve Orkestra Şefi Ufuk Utku Avşar yönetimindeki etkinlikte 3 öğretmen görev aldı. Müzik bölümü öğrencilerinden 32’si ve tiyatro bölümünden 11 öğrenci sahneye çıkarak toplam 43 öğrenci bu anlamlı etkinlikte yer aldı.