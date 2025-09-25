Bakan Tekin: Eğitimde taahhüt ettiklerimizin tamamına yakınını hayata geçirdik

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. İlk olarak Gaziantep Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada Vali Kemal Çeber'den kente ilişkin bilgi aldı. Bakan Tekin, daha sonra Gaziantep Öğretmenevi’nde ilçe milli eğitim müdürleri ili bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Tekin, 2023 yılında göreve geldiği süreçte taahhüt ettiği tüm çalışmaları yaptığını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Bakanlıktan gönderilen genelgelerin detaylı olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Tekin, yapılan tüm eğitim çalışmalarının birbirinin tamamlayıcısı olduğunu kaydetti.

‘ZORLU SÜREÇLERİ GERİDE BIRAKTIK’

2013 yılında Gezi olaylarının başladığı dönemde müsteşar olduğunu belirten Bakan Tekin, “2013 yılı Mayıs ayının son haftası. Hemen akabinde Türkiye'yi 17-25'e götürecek süreci yaşadık ama bu sürecin asıl başlangıç noktası kamuoyunda dershane kanunu olarak bilinen 2014 yılı ilkbaharında Mart-Nisan aylarında yasalaşan kanunun hazırlık süreciydi ki o da hatırlayın 2013 yılı Kasım ayında, Kasım ayının başında gündeme geldi ve bizim Gezi olaylarıyla başlayan o zor hikayemiz, zor yolculuğumuz 2013 yılı Kasım ayının başında dershaneler üzerinden bambaşka bir boyut aldı. 17-25 Aralık olduğunda odak aslında meselenin okullar ve eğitim sistemi ya da dershaneler olmadığı meselenin bir grup terör örgütü mensubunun ülkeyi ele geçirmeye çalıştığı aşikar olunca biraz bizim üzerimizden toplumun tamamının içerisine dahil olduğu bir hal aldı mücadele. Dolayısıyla biz böyle bir dönemde birlikte mücadele ettik. 15 Temmuz'u hatırlayın. 15 Temmuz'dan sonraki ilk OHAL kararnamesinde biz zaten 15 Temmuz'a kadar tespitini yaptığımız FETÖ okullarının FETÖ kurumlarının kapatılmasını bir gecede Resmi Gazete’de hemen yayınladık” diye konuştu.

Milli Eğitim camiasının büyük ve kalabalık bir camia olduğunu ve tüm öğretmenlerin tek bir doğru ile aynı kararlılıkla hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, şöyle konuştu:

"1 milyon 100 bin öğretmen aynı şeyi isterse 1 milyon 100 bin mensup tek aynı iddia için yola çıkar, yolculuğunu sürdürürse başaramayacağımız bir iş yok. O zaman ne yapacağımızı ne yapmamız gerektiğini veya ne yaptığımızı arkadaşlarla paylaşmalıyız ve anlatıyoruz. Bugün sabah da aynısını yaptık. Arkadaşlar bakın biz bugünkü gündemimiz olduğu için onu söyleyeyim. Sabahleyin katıldığımız okuldaki programda niye çoklu yabancı dil pilot uygulamasını başlattık. Neyden rahatsızız? Neden böyle bir uygulamayı hayata geçirdik? Arkadaşlarımızı anlatıyoruz. Şunu görüyoruz. Arkadaşlarımız bizim bu konuları anlatmamıza ihtiyaç duyuyorlar. Kendilerine bunu paylaşmamızdan mutlu oluyorlar. Öyle olunca da mümkün olduğunca bu sayıyı artırmak bu toplantıların sayısını artırmak muhatap olduğumuz herkesi sürecin içerisine dahil etmek istedik. Bugüne kadar hiç yapmadığımız bir şeyi yaptık. Hiç örneği de yok. İlçe müdürü arkadaşlarımızın da fikirlerini alalım onlarla da yaptıklarımızı paylaşalım diye bu toplantıları organize ettik. Bakın değerli arkadaşlar 2023 yılı Haziran ayında başladığımızda bir puzzle'ın parçaları gibi birbirini tamamlayan bir dizi uygulamayı hayata geçireceğimizi taahhüt ettik. Biz öyle başkaları gibi afaki projeler sunmuyoruz. Yapmayacağımız ve yapamayacağımız şeyleri önermiyoruz.”

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim kurumlarına gönderilen tüm genelgelerin detaylı incelenmesi ve atılan tüm adımların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunun düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimde görülen eksikliklerin üzerine gitmek istediklerinin ve atılacak adımlarla tüm eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

“Bugün taahhüt edilen şeylerin tamamına yakınını hayata geçirmiş durumdayız. Bunu tamamlayıcı bazı şeyleri de biz 2023 yılından itibaren hayata geçirmeye çalışıyoruz. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Yapılan hiçbir şey, atılan hiçbir adım birbirinden bağımsız birbirinden kopuk şeyler değil. 2023’ten itibaren bizim hayata geçirmeye çalıştığımız şeylerden bu anlamda birbirini tamamlayan şeyler. Sizden isteğim şu. Bu yaz da yaptık aynı şeyi. Sizlere genelgeler gönderiyoruz. Yaz aylarında eğitim öğretim yılına hazırlık anlamında. Sizden isteğim genelgede bu yazılan madde acaba niçin yazılmıştır? Yani bakanlık ne yapmaya çalışıyor? Ya da bir yönetmelik değişikliği gündeme geliyor. Ben bu eksikliği gördüğüm için bunu ifade ediyorum. İllere gittiğimizde arkadaşlarımıza soruyorum. İlçe müdürlerinin de bulunduğu toplantılarda diyorum ki ya biz mesela bu yaz mesleki ve teknik eğitimle ilgili nasıl bir düzenleme yaptık? Arkadaşlar sağ olsunlar ya da hayat boyu öğrenmeyle ilgili atıyorum. Sağ olsunlar çok güzel anlatıyorlar. Madde madde işte şunu yazmışsınız, bunu yazmışsınız. Peki, bundan niye yazmış olabiliriz? Ya bu neyin devamıdır? Ne olmuş? Bunu görebiliyor musunuz? Diye sorduğumda o bağlantıyı kaçırıyorlar. Bir alışkanlığımız var. Sizden isteğim şu. Birinci yapacağımız şey arkadaşlar. Yaptığımız her iş attığımız her adım bir bütünün anlamlı bir parçasıdır. Lütfen size gelen metinleri size gelen düzenlemeleri bu çerçevede değerlendirin."