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Bakan Tekin duyurdu! Süreç tamamlandı

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#Yusuf Tekin#Bakan Tekin#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Bakan Tekin duyurdu Süreç tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 23:12

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' isimli yeni müfredat taslağının görüş ve öneri sürecinin tamamlandığını, tüm geri dönüşlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından özenle değerlendirileceğini duyurdu.

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni müfredat taslağının görüş ve öneri süreci tamamlandı. Bakanlığımızca 26 Nisan-10 Mayıs arasında kamuoyunun görüş ve önerilerine açılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli yeni müfredat çalışmamız: 67 bin 284 görüş ve öneri sayısına, 1 milyon 662 bin 780 kez indirme sayısına ulaşarak görüş ve öneri alınma sürecini tamamladı. Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirilecek. Görüş ve önerileriyle sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Yusuf Tekin#Bakan Tekin#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

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