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Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenevleri tüm bakanlık mensupları için yüzde 50 indirimli

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#Yusuf Tekin#Öğretmenevi#İndirim
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenevleri tüm bakanlık mensupları için yüzde 50 indirimli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 18:27

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenevlerimizi tamamen öğretmenlerimiz için ayırarak yüzde 50 konaklama indirimi sağlamıştık. Yeni yılda bu desteği Bakanlığımızın tüm mensuplarına sürdürme kararı aldık" dedi.

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi sevgiyle yoğuran kıymetli meslektaşlarıma; Yeni Türkiye’nin sürdürülebilir eğitim sisteminin mimarları olan, toplumun tüm bireylerine dokunan öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın emekleri karşılığında yüklerini hafifleten ve küçük bir teşekkür mahiyetinde imkanlar sunmaya devam ediyoruz. Bu bilinçle, öğretmenevlerimizi tamamen öğretmenlerimiz için ayırarak yüzde 50 konaklama indirimi sağlamıştık. Yeni yılda bu desteği Bakanlığımızın tüm mensuplarına (öğretmenler ve diğer kadrolarda çalışan tüm personel) sürdürme kararı aldık. Bu kararın, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımızı mutlu edeceğine inanıyor, eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#Yusuf Tekin#Öğretmenevi#İndirim

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