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Bakan Tekin duyurdu... Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni adım

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#Öğretmen#Deprem Bölgesi#Yusuf Tekin
Bakan Tekin duyurdu... Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni adım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 08:17

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki öğretmenler için atılan yeni adımı açıkladı. Tekin, "Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız" mesajını paylaştı.

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İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajları...

Deprem bölgesindeki öğretmen arkadaşların yaşadıklarını ne yapsak telafi edemeyiz farkındayız. Ama elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Dün atama ve yer değişikliği takvimini yayınladık. Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik.

Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız.

İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hayırlı olsun herkese.

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#Öğretmen#Deprem Bölgesi#Yusuf Tekin

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