Bakan Tekin Dünya Eğitim Forumu'na katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dünyadaki en yoğun katılımlı eğitim toplantılarından olan Dünya Eğitim Forumu kapsamında 18 Mayıs’ta düzenlenecek oturumda konuşma yapacak olan Bakan Tekin, Türkiye’nin eğitim politikasını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirilen yeni uygulamaları anlatacak. Bakan Tekin, bazı ülkelerin eğitim bakanları ile ikili görüşmelerde de bulunacak. Bakan Tekin, Londra temasları kapsamında ayrıca Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BAOKK) kapsamında görevlendirilen öğretmenlerle toplantı yapacak. Tekin, İngiltere’de öğretim gören Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) burslusu öğrencilerle de bir araya gelecek.