Bakan Tekin: Dijital bağımlılıkla sınanıyoruz

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MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2027 bütçesi üzerine yaptığı sunuşta özetle şunları aktardı:

ATATÜRK VE LAİKLİK

“Milli Mücadele ifadesini tercih ettiğimiz için Atatürk’ü okullarımızdan silmekle itham edildik. Oysa Gazi Mustafa Kemal, bu destanı Nutuk’ta bizzat Milli Mücadele ve onun bir aşaması olarak İstiklal Harbi diye anmıştı. Atatürk’ün kendi kelimesine sahip çıkmayı Atatürk’ü silmek diye yaftalayanların onu ne ölçüde tanıdığını, takdirlerinize bırakıyorum. Biz laikliği her zaman inanç hürriyetinin teminatı olarak gördük, devletin bütün inançlara eşit mesafede durmasını da kimseyi inancından dolayı dışlamaması ve kimseye bir inancı dayatmaması olarak anladık. Evlatlarımıza kendi inançlarının güzelliklerini okullarında da yaşatmaktan hiçbir zaman mahcubiyet duymadık. Alevilik-Bektaşilik geleneğine de sahip çıktık.

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GÖĞÜS GERECEĞİZ

Çocuklar ve gençler arasında yükselen şiddetten dijital bağımlılığa, çevrimiçi istismardan aile bağlarının zayıflamasına, oradan da anlam ve aidiyet arayışında büyüyen boşluğa kadar uzanan bu tehditler bugün dünyanın neresinde olursa olsun her ailenin kapısını çalıyor. Ülkemiz de bu sınamayla yüz yüze, biz de devletimizin bütün imkânlarıyla ve milletimizin bütün kesimleriyle birlikte o sınamaya göğüs germeye kararlıyız.

OECD BAŞARISI

Bugün 38 OECD ülkesi arasında fen bilimlerinde 14, okumada 13, matematikte 23’üncü sıradayız. Türkiye fen bilimlerinde ve okumada OECD ülkelerinin yarısından fazlasını geride bıraktı. PISA 2003’te 3 alanda da 29 OECD ülkesi arasında 28’inci sıradaydık. 2003’te 434 olan fen bilimleri puanımız 494’e, 441 olan okuma puanımız 472’ye, 423 olan matematik puanımız 462’ye yükseldi. Evlatlarımız aralarında OECD ülkelerinin de bulunduğu 72 ülkeyi fen bilimlerinde ve okumada, 62 ülkeyi de matematikte geride bıraktı. PISA 2025’te ilk kez fen bilimlerinde ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktık.”

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