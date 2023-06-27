×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tekin: Deprem bölgesinde eğitimin sağlıklı şekilde başlayacağı ortamı oluşturduk

Güncelleme Tarihi:

#ERZURUM#MEB#Okul
Bakan Tekin: Deprem bölgesinde eğitimin sağlıklı şekilde başlayacağı ortamı oluşturduk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 13:22

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde eylül başı itibarıyla eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Uçakla memleketi Erzurum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i havalimanında Vali Okay Memiş, Aile ve Sooyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdürrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Bakan Tekin, Erzurum bar ekibinin gösterisini izledi. Uzun bir konvoy eşliğinde kent merkezine giriş yapan Bakan Tekin'i burada da atlı ciritçiler karşıladı. Makam aracından inen Bakan Tekin ciritçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Tekin, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, Vali Okay Memiş'ten brifing aldı. Bakan Tekin, çıkıştı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Milli Eğitim Bakanı olarak atandıktan sonra ilk seyahatlerimizi doğal olarak asrın felaketi olarak tanımladığımız deprem bölgesindeki eğitim öğretim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla eylül ayındaki 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılış anına kadar yetiştirmek amacıyla bütün seyahatlerimizi deprem bölgesine yaptık. Çok şükür sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun destekleriyle bölgede eylül başı itibarıyla eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturmuş olduk. Hatta daha ileri gitmek mümkün. Planladığımız kalıcı yatırımlar da derslik sayısı itibarıyla bittiğinde bölgedeki bütün illerde eğitim öğretim ortamları hem insan kaynağı açısından hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacak. Deprem bölgesinden sonraki ilk tercihimiz doğal olarak baba ocağımız, memleketimiz Erzurum oldu. Burada da çok güzel, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ERZURUM#MEB#Okul

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım?

#İş Görüşmesi
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik
950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis