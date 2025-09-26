Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısını yüzde 16 artırdık

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı tamamlanan 16 derslikli Doktor Necip Öztürk Orta Okulu'nun açılış törenine katıldı. Törene, Bakan Tekin'in yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Mersin Valisi Atilla Toros, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, milletvekilleri vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitime katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, "Dün Gaziantep’te okulların açılışını yaptık ve bugün buradayız. Bütün hayırseverlerimize milli eğitim camiası ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Uluslararası raporlarda Türkiye’de son 20 yılda eğitim ve öğretimde hem fiziki altyapı hem teknolojik altyapı hem de akademik içerik açısından rahatladığının anlatıldığını belirten Bakan Tekin, “Türkiye son 20 yılda eğitim öğretimde hem fiziki altyapı hem teknolojik altyapı hem de akademik içerik açısından rahatladı devrim niteliğinde işler yapıldı. Bugün burada fiziki altyapı ile ilgili Adıyaman özelinde bir rakam vereceğim; bundan 22 yıl önce yani 2002-2003 eğitim öğretim yılında Adıyaman’da 151 bin öğrencimiz vardı. Bugün Adıyaman genelindeki öğrenci sayısı 147 bin, yani öğrenci sayımız azalmış. 151 bin öğrenciye 3 bin 153 derslik eğitim öğretim veriyorduk şu anda inşaatı devam edenler hariç 6 bin 890 dersliğimiz var. Aynı şey öğretmen sayısı için de geçerli 150 bin öğrenciye 5 bin 600 öğretmenle ders anlatıyorduk bugün 147 bin öğrenciye 11 bin 173 öğretmenle eğitim hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

"11 ilimizde yaklaşık olarak 6 Şubat asrın felaketini yaşadığımızda 119 bin 200 dersliğimiz vardı. Bunun yaklaşık 10 bini kullanılamaz hale gelmiş yıkılmıştı. Bu rakamlara güçlendirme yapılanlar dahil edilmiyor. Şu anda yani 2025-2026 eğitim öğretim yılında o 110 bin dersliğimizi 11 ilimizde 137 bin 886’ya çıkardık. Yani 6 Şubat‘tan önceki derslik sayısını bütün illerimizde yüzde 10’dan fazla artırdık. 11 ilin ortalaması yüzde 16 olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin ve beraberindekiler yapılan konuşmaların ardından açılışını yaptıkları okulu dolaştı. Bakan Tekin daha sonra 27'nci Besni Eğitim Bayramı kortej yürüyüşüne katıldı.