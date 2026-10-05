Bakan Tekin, Demirören MTAL’i ziyaretinde açıkladı: YKS’de seneye değişiklik yok

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Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘Haberimiz Olsun’ projesi kapsamında pilot okul olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Demirören Medya stüdyosundaki programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, eğitim politikaları, medya, gençlerin geleceği ve yeni eğitim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programda konuşan Bakan Tekin, “Öncelikle Demirören Medya'ya teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki gençlerimizin daha nitelikli, daha kaliteli bir şekilde yetişmesi için yürüttüğümüz çabalara destek oluyorlar. Bu, çok saygın bir destek. Bu destekten dolayı Nuran Çakmakçı başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok heyecanlı. Biz bu projeye 2026 yılı itibarıyla başladık. Bütün okullarımızda, etkileşimli tahtalar ve internet erişimi var. Çocuklarımızın, Türkiye'deki güncel olayları, eğitimde farklı alanlarda yeni gelişmeleri, dünya barışına hizmet edecek şekilde temel hak ve hürriyetlerin hem korunmasını hem de bunların niteliğini öğrenecek şekilde yetişmeleri açısından bu projeyi çok önemsiyoruz” dedi.

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‘KAMERA ÖNÜNDE KONUŞMAK BİZİ ÇOK GELİŞTİRİYOR’

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Erkoç, “Bu işin içinde bulunduğumuz için de çok mutluyuz. Kamera önünde konuşmak bizi gerçekten çok geliştiriyor. Çünkü hem konuşmamıza hem de özgüvenimize olumlu yansıyor. İşi teoride bırakmayıp burada yapmamızı gerçekten çok önemli buluyorum" diye konuştu. 10'uncu sınıf öğrencisi Ela Ecrin Çiftçi de “Sayın Bakanımızı okulumuzda ağırlamak bizim için büyük mutluluk. Derste öğrendiklerimizi böyle programlarda deneyimlemek bize tecrübe kazandırıyor. İşi daha derinden öğrenmemizi sağlıyor" dedi.

DEĞİŞEN TEK ŞEY MÜFREDAT

ÖĞRENCİLERİN, “Gelecek yıl bizi nasıl bir YKS bekliyor?” sorusu üzerine Tekin, bu konuda yalan, yanlış ve art niyetli haberler gördüklerini ifade etti.

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Her gittiği okulda öğrencilerden sorular geldiğini belirten Tekin, bu yıl 12. sınıfa giden öğrenciler için sınav sorularında hiçbir değişiklik olmayacağını, ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredata göre sorular yöneltileceğini aktardı. Bakan Tekin, şunları kaydetti: “Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor. MEBİ’de, EBA’da hem üniversiteye giriş hem liselere geçiş sınavı için yeterince hazırlık materyali var. Değişecek tek şey, onun müfredatı farklıydı, senin müfredatın farklı. Ona sorduğumuz bazı sorular senin müfredatında olmayacak. Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız.”

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TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN HABERLER



‘Haberimiz Olsun’ projesi, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri aracılığıyla eğitim politikaları, stratejik hedefler, yürütülen projeler ile Türkiye’den ve dünyadan güncel gelişmeler hakkında doğru, şeffaf ve anlaşılır bilgi akışını sağlamayı amaçlayan ulusal ölçekte bir iletişim ve öğrenme projesi olarak yürütülüyor.