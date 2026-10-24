Bakan Tekin çocuklarla halat çekti

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Çocukların halat çekme oyununa eşlik eden Bakan Tekin, şunları söyledi: “Dönem değişip zaman ilerledikçe eğitim materyalleri ve metodolojisinde değişiklikler yapmak gerekiyor ve yapıyoruz. Oyun da yüzyıllar boyunca eğitimde kullanılan önemli enstrümanlardan biri. 2023 yılında yayınladığımız genelge ile çocukların okulda eğlenerek öğrenmeleri açısından bir başlangıç yaptık. Okul bahçelerimizde yeniden geleneksel oyunların oynandığı, çocukların neşeyle kahkaha attığı bir ortam olmasını sağladık. Ardından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni hayata geçirdiğimizde de oyunu öğrenmenin bir parçası olarak gördüğümüzü ifade etmiştik. Ayrıca oyunu çocukların obezite, hareketsizlik, dijital bağımlılık gibi birçok problemini ortadan kaldırabilecek bir enstrüman olarak değerlendiriyoruz. Bu eğitim öğretim yılı başlarken de oyun politika belgesini yayınladık.”

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