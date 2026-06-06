Bakan Tekin: 'Bilişim sınıfları'mızı yeniden revize ediyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Zeka Vakfınca düzenlenen "Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nın ödül törenine katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 75 bin okul, 1,2 milyonun üzerinde öğretmen ve yaklaşık 18 milyon öğrenciyle büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Tekin, kurumsal ve idari anlamda, fırsat eşitliği ve sosyal devlet ilkesi açısından fiziki teknolojik altyapının güçlendirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, Türkiye'nin genel bütçeden eğitim öğretim süreçlerine en yüksek payı ayıran nadir ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

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Eğitim öğretimin fiziki altyapısını dünya standartlarına getirdiklerini vurgulayan Tekin, "Şu an Türkiye, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi uluslararası ölçeklerde, derecelendirme ve sıralamada önem verilen kriterler açısından OECD üyesi ülkeler içerisinde bile ilk sıralarda yer almaya başladı." diye konuştu.

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Tekin, ikinci adımın okullardaki teknolojik altyapının güçlendirilmesi olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 750 bin civarında dersliğimizde internet altyapısı ve internet erişim hizmeti sunulan etkileşimli tahta var. Şimdi okullarımızda eski adıyla 'bilişim sınıfları'mızı yeniden revize ediyoruz. Çocuklarımızın yapay zeka başta olmak üzere bütün imkanlardan faydalanabileceği teknolojik donanımları kendilerine sunmaya çaba sarf ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"ÜNİVERSİTELERLE ÇOK YAKIN DİYALOG İÇERİSİNDEYİZ"

Yapay zeka ve insan zekasının bir arada çok daha iyi sonuçlar getirebileceğine değinen Tekin, teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim öğretimle ilgili pedagojik yaklaşımların da değişmesi gerektiğine işaret etti.

Yusuf Tekin, "Bütün bunları yaparken çocuklarımızın analitik düşünme becerilerini geliştiren ve bilgi vermekten ziyade bilgiyi toplumsal yaşamda kendilerine katkı sunabilecek beceriye dönüştürebilecek bir paradigmayı inşa etmek gerekiyor." dedi.

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Öğretim programlarını bu perspektifle revize ettiklerini belirten Tekin, Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda, OECD PISA Direktörünün konuşmasının önemli bir kısmında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki beceri örgüsüne vurgu yaptığını söyledi.

Tekin, çocukların tüm imkanları ahlaki gelişim ve toplumsal yapıya uygun biçimde değerlendirmesine de önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük bir aileyi, bu kadar büyük bir camiayı onlarla birlikte çalışma kültürünü oluşturmaya çalışırken kuşkusuz bunu sadece otoriter bir mantıkla, merkezi bir anlayışla, Milli Eğitim Bakanlığının merkezi yapısından hareketle yürütmenin çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunu düşündüğümüz için de bu süreçte bize katkı vermek isteyen bütün paydaşlara, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları, hepsiyle ortak çalışmaya hazır olduğumuzu sürekli ifade ettik. Türkiye Zeka Vakfı ile ilişkimizin de bu şekilde algılanmasını özellikle istirham ediyorum.

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Üniversitelerle çok yakın bir diyalog içerisindeyiz. Bütün attığımız adımları üniversitelerle, bizimle bu anlamda işbirliği yapmak isteyen akademisyen arkadaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Tabii ki TÜBİTAK bizim için çok önemli bir paydaş. Geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığımız ve müsteşarlık döneminden süreçlerini başlattığımız Türkiye Ulusal Zeka Ölçeği de bitti ve geçtiğimiz eğitim öğretim yılındaki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda bilhassa BİLSEM'lere öğrenci seçim sürecinde de onu kullandık. O da şu anda Türkiye'de, dünyada en yaygın pilot uygulamayla hayata geçirilmiş zeka ölçeği olarak uygulamada. Biz bütün bunları yaparken sürecin içerisinde yer almak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu, herkesle birlikte çalışmak istediğimizi bir kez daha ifade ediyorum."

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Bakan Tekin, hayata geçirdikleri çalışmalarda öğretmenlerin üstlendiği paya da değinerek tüm öğretmenlere teşekkür etti.

"BEYNİ, BEDENİ VE VİCDANI GÜÇLÜ İNSANLARA DÜNYANIN İHTİYACI VAR"

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de üniversite dönüşümünde yapay zeka ve insan zekasının harmanlandığı müfredatı çalıştırma noktasında ODTÜ'nün öncü olduğunu dile getirdi.

Yozgatlıgil, öğrencilerin girişimcilik yönlerini kuvvetlendirmeye, kültür, sanat, spor ve teknoloji alanlarında onları nitelikli birer insan olarak yetiştirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Sizleri de geleceğin üniversite öğrencileri olarak bir gün ODTÜ'de karşılamaktan çok büyük mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Bu yarışmada başarı gösteren gençlerimizi kutluyorum, velilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı ise bu tür yarışmaları düzenlemekteki amaçlarının daha iyi düşünen insanların yetişmesine ve çoğalmasına katkı yapmak olduğunu vurguladı.

Halıcı, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, "Sizler bu şampiyonanın zorlu aşamalarını geçtiniz, başarılı oldunuz ve güçlü beyinlere sahip olduğunuzu kanıtladınız. Ne mutlu sizlere. Sizleri, ailelerinizi, öğretmenlerinizi ve okullarınızı yürekten kutluyorum. Beyinleriniz de güçlü olsun, bedenleriniz de. Ama her ikisinin de pusulası vicdanlarınızda bulunsun. Beyni, bedeni ve vicdanı güçlü insanlara hem ülkemizin hem de dünyamızın çok ihtiyacı var." diye konuştu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın da konuşma yaptığı törende, yarışmada derece elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi.