Bakan Tekin: Bağımsızlık kavramı form değiştirdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu 'DİLİM'in tanıtım programına katıldı. Bakan Tekin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla hayata geçirilen projenin, sadece bir yazılım olmadığını, veri bağımsızlığı ve milli güvenlik açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Yapay zekanın basit bir uygulamadan başlı başına bir güç haline evrildiğini ifade eden Bakan Tekin, dijital dünyadaki tehlikelere dikkat çekerek, "Bugün çocuklarımızın eline aldığı ekranların hiçbirisi masum değil. O ekranların arkasında işleyen bir akıl var ve her aklın olduğu gibi onun da bir dili, kültürü, önceliği ve hepsinden önemlisi bir ideolojisi var. Yeni yüzyılda bir milletin hür olup olmadığı kendi verisine sahip çıkabilmesiyle, çocuklarının zihnine ulaşan içeriğin denetlenebilmesiyle ve ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kendi eliyle üretebilmesiyle anlaşılıyor. Açıkçası bağımsızlık dediğimiz kavram da form değiştirdi" dedi.

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Son 20 yılda eğitim altyapısının sabırla inşa edildiğini, modern okullar ve FATİH Projesi'nden EBA'ya uzanan dijital altyapı sayesinde temel eksikliklerin geride kaldığını söyleyen Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı, çağın yeni meydan okumalarını gündemine alı, gecikmeden aksiyon üretebilen bir kapasiteye ulaştı. Nitekim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bu olgunlaşmış aklın, bu veri vizyonunun bir mahsulüdür. Biz de geçen yıl 4 stratejik hedef, 15 politika ve 40 eylem adımından oluşan Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi'ni paylaşmıştık. Bugün o adımlardan birini daha hayata geçiriyoruz. Yapay zekayı kendi değerlerimizin, kendi pedagojimizin ve kendi milli menfaatlerimizin süzgecinden geçirerek eğitim hizmetimize sunmaya çaba sarf ettik. Bugün huzurunuzda tanıtmaya çalıştığımız Türkiye'nin dil öğrenme platformu DİLİM, verdiğimiz o sözün eksiksiz bir biçimde yerine getirilmiş halidir. Bir planın, bir iradenin ve uzun soluklu bir emeğin neticesinde milletimize kazandırmış olduğumuz bir eserdir" diye konuştu.

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'VATANIYLA ARASINDAKİ GÖNÜL KÖPRÜSÜ HİÇ YIKILMASIN'

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Küresel dil uygulamalarının Türk aile yapısına ve milli değerlere aykırı içerikler barındırabildiğini ifade eden Bakan Tekin, DİLİM platformunun bu duruma milli bir refleks olduğunu belirterek, "Buradaki her bir kelimenin arkasında bir Türkçe öğretmenimizin emeği, vicdanı ve terbiyesi vardır. Bunun içindir ki DİLİM'de İngilizce öğrenirken karşısına çıkan yabancı bir hayatı çocuğumuz kendi değerleriyle karşılaştırabilir. 23 Nisan'ın coşkusunu, ramazanın bereketini, bir bayram sabahının huzurunu, Safranbolu lokumunun tadını, demli bir çayın başında kurulan muhabbeti çocuğumuz görecek. Evladımız yabancı bir dili öğreniyor lakin bunu yaparken kendi kimliğinden uzaklaşmıyor. Gurbette, sılasından uzak büyüyen evlatlarımızın ana diliyle olan bağını diri tutmak istiyoruz. Avrupa'nın bir şehrinde doğan bir yavrumuz, ninesinin Türkçesini anlayabilsin, vatanıyla arasındaki gönül köprüsü hiç yıkılmasın istiyoruz. Bununla da yetinmeyeceğiz; ülkemizde geçici koruma statüsünde olan ya da çalışma izniyle aramızda yer alan misafirlerimize de DİLİM'in Türkçe öğrenme kapısını açıyoruz. Onların Türkçeyi öğrenmesi, içinde yaşadıkları toplumla sağlıklı bir uyum oluşturabilmelerinin temel koşuludur" dedi.

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Tekin; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin bir bütün halinde geliştirileceğini, yapay zeka destekli sohbet arkadaşı sayesinde öğrencilerin karşılıklı konuşma pratiği yapabileceğini, öğretmenlerin ve velilerin de gelişim süreçlerini kendi modüllerinden anlık takip edebileceğini aktardı. Platformun, yapay zekanın öğretmenin yerini almak için değil, yükünü hafifleten bir yardımcı olarak tasarlandığını söyleyen Tekin, uygulamanın Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi (CEFR) esas alınarak ortaya çıktığını belirtti.