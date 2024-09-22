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Bakan Tekin açıkladı: Okullara 30 bin temizlik elemanı

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#Yusuf Tekin#Temizlik Elemanı#Okullarda Temizlik
Bakan Tekin açıkladı: Okullara 30 bin temizlik elemanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

Okullardaki temizlik görevlisi sayısının azlığı sık sık şikâyet konusu oluyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi günü itibarıyla 30 bin ek temizlik elemanı istihdam edeceklerini açıkladı.

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CNN Türk’te, Hafta Sonu programında Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda şiddet, güvenlik önlemleri, temizlik sorunu, mülakatlar, öğretmen atamaları gibi konularda açıklama yaptı. “Yaklaşık 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarımızda biz bu süreci taşeronlar ile yürütüyorduk” diyen Bakan Tekin, taşeron sistemindeki bir aksaklık nedeniyle okullarda temizlik görevlisi sorununun ortaya çıktığını ancak önümüzdeki haftadan itibaren bu sorunun çözüleceğini anlattı: 

TAM ZAMANLI ÇALIŞACAKLAR

“Taşeronlar kadroya geçtikten sonra bir sorun ortaya çıktı. Ardından ihtiyacı Çalışma Bakanlığı’mızın bize tahsis ettiği kadro ile gideriyorduk. Daha sonra Çalışma Bakanlığı bunu revize etti. Haftada 3 gün çalışma prensibine dayalı bir mevzuat oluşturdu. Bunu yaparken de geçtiğimiz yıl tahsis edilen 60 bin personel yerine bu yıl 120 bin personel tahsis etti. Ancak bu projeye başvuru çok sınırlı kaldı. Yüzde 25’i ancak doldu. İl milli eğitim müdürlerimizle yaptığımız görüşmeler ve saha gözlemlerimizle sistemin aksadığını görünce Çalışma Bakanı’mızla yeniden görüştük. Dün de Cumhurbaşkanı Yardımcı’mız ve Çalışma Bakanı’mızla tekrar değerlendirdik. Pazartesi günü itibarıyla bize tam zamanlı 30 bin personel sunacaklar.” 

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Bakan Tekin açıkladı: Okullara 30 bin temizlik elemanı

OKUL MÜDÜRÜNÜN KAPI KIRDIRMASI: ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

Bakan Tekin, Bursa’da müdür yardımcısının odasının kapısını kıran müdür ile ilgili olarak da “Bir okulda müdürün, müdür yardımcısının odasının kapısını kırması gibi hukuka, ahlaka aykırı uygulamalara karşıyım. Şiddetin her türlüsüne kaşıyız. Okul müdürü açığa alındı. Çünkü bu yaşanan olayın kabul edilebilir bir yanı yok. Bu tartışmaların iyi niyetle yürümesi için şunu rica ediyorum. Olayları sosyal medyadan paylaşmak yerine doğrudan bize ulaşırlarsa biz gerekeni yaparız” dedi.

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#Yusuf Tekin#Temizlik Elemanı#Okullarda Temizlik

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